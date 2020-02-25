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От греха подальше: Кейт Миддлтон и принц Уильям покинут Великобританию на время появления там Сассексов

Конец «потрясающей четверке»? Многие надеялись, что Кембриджи воссоединятся с Сассексами во время возвращения последних в Великобританию. Однако этого, похоже, не случится. 

В марте принц Гарри и Меган Маркл ненадолго вернутся в Великобританию, чтобы в последний раз выступить от лица Короны. После того, как завершатся все запланированные мероприятия, супруги официально станут независимыми от БКС людьми. Казалось бы, это событие — идеальный повод для того, чтобы наладить отношения между принцами Уильямом и Гарри, которые, по слухам, заметно испортились. 

Однако 25 февраля в Кенсингтонском дворце объявили, что Кембриджи будут отсутствовать в Великобритании во время визита Сассексов. 

Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Лондон в эту пятницу, 28 февраля, и пробудут совсем немного. А герцог и герцогиня Кембриджские уже 3 марта отправятся в Ирландию с официальным визитом. Пара посетит Дублин, графства Мит, Килдэр и Голуэй. Совпадение?

Герцог Сассекский, похоже, тоже не жаждет встречи с семьей: первым делом он отправится в звукозаписывающую студию Abbey Road. Он намерен создать музыкальную композицию вместе с Джоном Бон Джови. Затем у него запланировано выступление на церемонии вручения премий фонда Endeavour 5 марта, музыкальный фестиваль в Маунтбэттене 7 марта и служба в Вестминстерском аббатстве 9 марта.

Многие расценили поездку Кембриджей в Ирландию как своеобразный знак Сассексам. Что именно хотели передать принц Уильям и Кейт Миддлтон, пока непонятно. И все же хочется верить, что они найдут время пообщаться с «беглецами». 

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25 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон

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2 комментария Добавить комментарий
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  • И правильно: не надо положительным Кембриджам, чтобы на них, хотя бы невольно, пала тень этой некрасивой истории, которая еще Бог знает, сколькими скандалами может обрасти. И спорить можно, что обрастет: чтоб ММ - да сдалась без боя?!

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