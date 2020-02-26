Анастасия Решетова рассказала о прививках, которые делают ее сыну Ратмиру

«Все, но не сразу», — заявила Анастасия Решетова, рассказав фолловерам о том, какие прививки делает малышу Ратмиру.

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

24-летняя Анастасия Решетова претендует на звание лучшей мамы всея Инстаграма. Она рассказывает, как ухаживает за сыном Ратмиром, редко разлучается с ним и даже на занятия в спортзал берет отпрыска с собой.

На днях Анастасия показала, как проходит стандартный осмотр маленького Ратмира врачом, и рассказала, что заключила с клиникой годовой контракт.

К сыну Решетовой и Тимати пришли педиатр и офтальмолог из медицинской клиники «Наше время». 

И, кстати, Настя отметила, что делает Ратмиру все положенные прививки. Первая — БЦЖ для профилактики туберкулеза, которую малышу поставили в месяц.

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Анастасия Решетова родила сына в середине октября
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Анастасия, напомним, родила сына 16 октября прошлого года. И только 13 февраля Решетова показала, как же выглядит ее первенец. Поклонники сошлись во мнении, что малыш Ратмир — копия своего звездного отца.

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Комментарии

4
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  • Я бы ребенку прививки не делала бы.Опасно в наше время
  • а ее не смущает что бцж даже ВОЗ не рекомендует делать? ох уж эти молодые мамы, столько времени провести в интернете и не залезть не почитать официальные источники?
  • Бцж в роддоме делают,если противопоказаний нет..
  • Фу, какая она противная с этим высунутым языком. Да и без него тоже.

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