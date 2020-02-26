Анастасия Решетова рассказала о прививках, которые делают ее сыну Ратмиру

24-летняя Анастасия Решетова претендует на звание лучшей мамы всея Инстаграма. Она рассказывает, как ухаживает за сыном Ратмиром, редко разлучается с ним и даже на занятия в спортзал берет отпрыска с собой.
На днях Анастасия показала, как проходит стандартный осмотр маленького Ратмира врачом, и рассказала, что заключила с клиникой годовой контракт.
К сыну Решетовой и Тимати пришли педиатр и офтальмолог из медицинской клиники «Наше время».
И, кстати, Настя отметила, что делает Ратмиру все положенные прививки. Первая — БЦЖ для профилактики туберкулеза, которую малышу поставили в месяц.
Анастасия, напомним, родила сына 16 октября прошлого года. И только 13 февраля Решетова показала, как же выглядит ее первенец. Поклонники сошлись во мнении, что малыш Ратмир — копия своего звездного отца.
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