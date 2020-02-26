Дочь Светланы Пермяковой растет копией молодого отца

48-летняя актриса любит похвастаться своей красавицей-дочкой в социальных сетях. По свежей фотографии Светланы и 7-летней наследницы в Инстаграме поклонники определили сильное сходство Варвары с ее отцом.

В 2012 году у Светланы Пермяковой родилась дочь. Отцом девочки стал гражданский муж актрисы Максим Скрябин. Ему сейчас 32 года. До свадьбы у влюбленных дело так и не дошло. Пара то расставалась, то давала повод говорить о воссоединении.

Запутанная история родителей никак не повлияла на отношения девочки с папой. Максим постоянно навещает Варвару и проводит с ней много времени. Светлана в свою очередь не забывает делиться счастливыми семейными моментами в Инстаграме.

Когда Варвара была совсем маленькой, многие поклонники Светланы утверждали, что девочка похожа на маму. Но вот Варя подросла, и стали проявляться папины черты. Взгляните сами: прекрасную улыбку и чудесные глаза девочка точно унаследовала от отца!

1 2 3 ... 8 Светлана Пермякова и Максим Скрябин вместе воспитывают 7-летнюю Варвару

Светлана и Максим сообщили о расставании в 2015-м. Спустя три года в прессе появились слухи об их воссоединении, но официального заявления не было. Судя по всему, Светлана и Максим продолжают сохранять добрые отношения, стараются вместе поддерживать дочь. Так, например, мама и папа дружно отпраздновали выпускной девочки в детском саду и проводили ее «в первый раз в первый класс».