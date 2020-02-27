19-летняя Мария Кончаловская в прошлом году поразила интернет-пользователей своим преображением. Девушке удалось похудеть на (!) 30 кг. Сейчас она настолько стройная, что с легкостью затмит многих топ-моделей.
Маша признается, что этот путь был долгим и сложным. В своем новом посте в Инстаграме Кончаловская рассказала подписчикам, что именно помогло ей сбросить лишний вес.
«Этот пост я писала долго, потому что смотрела и судила по себе. Все эти неправильные пищевые привычки были и у меня, но я их преодолела», — начала свое сообщение Мария.
Для начала наследница Толкалиной озвучила главную проблему — быстрый прием пищи. По словам Маши, сытость наступает спустя 15 минут после начала трапезы. При быстром употреблении еды мозг, бывает, не успевает давать команду «стоп». И кажется, что человек еще не наелся. Поэтому Кончаловская советует своим подписчикам есть «медленно и вдумчиво, анализируя свои ощущения».
Перекусы тоже нежелательны, даже если очень хочется. Ведь как у нас принято: если ты решил заморить червячка, то после этого все равно не пропустишь обед. Мария убеждена, в таком случае человек ест в два раза больше своей нормы. Если уж очень хочется побаловать себя печеньем и снеками, то лучше составить расписание перекусов и полноценных приемов пищи, как сделала это Кончаловкая.
Думаем, про вред позднего ужина вы и так давно знаете. Во-первых, еда замедляет выработку мелатонина, который и помогает нам быстро уснуть. Во-вторых, из-за медленного переваривания все съеденное на ночь начинает постепенно откладываться в жир. О каком похудении тут может идти речь? И как правильно заметила наследница Любови Толкалиной:
«Спать с набитым животом — это неудобно, неприятно, нелогично».
Мария не сообщила ничего нового, но именно эти простые советы на практике оказываются самыми действенными. Кончаловская также показала свои фото до похудения, чтобы проиллюстрировать то, как она выглядела, имея вредные пищевые привычки.
Мария Кончаловская не в первый раз делится с подписчиками историей своего преображения. В январе 2020 года девушка рассказала в Инстаграме о причинах своего лишнего веса в подростковом возрасте. А заодно опровергла слухи о страшных болезнях, из-за которых она якобы так резко похудела.
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