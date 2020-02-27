19-летняя Мария Кончаловская в прошлом году поразила интернет-пользователей своим преображением. Девушке удалось похудеть на (!) 30 кг. Сейчас она настолько стройная, что с легкостью затмит многих топ-моделей.

Маша признается, что этот путь был долгим и сложным. В своем новом посте в Инстаграме Кончаловская рассказала подписчикам, что именно помогло ей сбросить лишний вес.