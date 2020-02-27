«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты»: Лика Стар вспомнила, как Алла Борисовна отомстила ей за роман с Пресняковым

Хиты Лики Стар «Би-би такси» и «Одинокая луна» рвали все музыкальные чарты в далекие девяностые. И вдруг она пропала на несколько лет. В программе «Судьба человека» певица объяснила, что одной из причин ее неожиданного исчезновения стала Примадонна.
А ведь как все хорошо начиналось. Алла Борисовна даже считала Лику своей преемницей. «У нее (Пугачевой) был последний банкет, закончились все рождественские встречи. В этот вечер она сказала: ''Сейчас я вам представлю человека, которого считаю своей преемницей''. Она берет меня, обнимает и говорит: ''Аплодисменты! Хлопайте, хлопайте!''» — рассказала Стар Борису Корчевникову.
Хорошие отношения между артистками закончились, когда у исполнительницы хита «Одинокая луна» началась интрижка с мужем Кристины Орбакайте. Тогда они еще записывали дуэтом песню «Падший ангел». Во время работы над треком в студию приехала Алла Борисовна и увидела их вместе.
Та песня все же вышла и даже была представлена публике. Однако карьера Лики начала рушиться. По мнению звезды, в этом есть и заслуга Пугачевой: «По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты». Что же касается Преснякова, то он, «как трусливый кот», бросил девушку и навсегда забыл о ней.
Лика Стар не отрицает слухи о романтических отношениях с Владимиром в тот период, но и не признает своей вины в расставании певца и Кристины Орбакайте.
Лика пришла на программу с небольшой белой коробкой. В ней хранится презент от Примадонны, но что именно — секрет. По словам звезды, это слишком интимный подарок, чтобы показывать его публике.