«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты»: Лика Стар вспомнила, как Алла Борисовна отомстила ей за роман с Пресняковым

27 февраля Лика Стар стала гостьей программы «Судьба человека». В беседе с ведущим звезда поведала о сложных этапах своей карьеры. Одним из них стал конфликт с Аллой Пугачевой.

Хиты Лики Стар «Би-би такси» и «Одинокая луна» рвали все музыкальные чарты в далекие девяностые. И вдруг она пропала на несколько лет. В программе «Судьба человека» певица объяснила, что одной из причин ее неожиданного исчезновения стала Примадонна.

А ведь как все хорошо начиналось. Алла Борисовна даже считала Лику своей преемницей. «У нее (Пугачевой) был последний банкет, закончились все рождественские встречи. В этот вечер она сказала: ''Сейчас я вам представлю человека, которого считаю своей преемницей''. Она берет меня, обнимает и говорит: ''Аплодисменты! Хлопайте, хлопайте!''» — рассказала Стар Борису Корчевникову.

Хорошие отношения между артистками закончились, когда у исполнительницы хита «Одинокая луна» началась интрижка с мужем Кристины Орбакайте. Тогда они еще записывали дуэтом песню «Падший ангел». Во время работы над треком в студию приехала Алла Борисовна и увидела их вместе.

«На следующий день раздался звонок. Заявили, что я больше не могу записываться на этой студии. Меня попросили там больше не появляться», — вспоминает Лика Стар.

Та песня все же вышла и даже была представлена публике. Однако карьера Лики начала рушиться. По мнению звезды, в этом есть и заслуга Пугачевой: «По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты». Что же касается Преснякова, то он, «как трусливый кот», бросил девушку и навсегда забыл о ней.

Лика Стар не отрицает слухи о романтических отношениях с Владимиром в тот период, но и не признает своей вины в расставании певца и Кристины Орбакайте.

«Володя, конечно, неплохой парень. Его увлечение мной не стало последним. И с Кристиной он расстался гораздо позже», — заявила артистка.

1 2 3 ... 8 Лика Стар рассказала о своей жизни в программе «Судьба человека»

Лика пришла на программу с небольшой белой коробкой. В ней хранится презент от Примадонны, но что именно — секрет. По словам звезды, это слишком интимный подарок, чтобы показывать его публике.

