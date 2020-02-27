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«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты»: Лика Стар вспомнила, как Алла Борисовна отомстила ей за роман с Пресняковым

27 февраля Лика Стар стала гостьей программы «Судьба человека». В беседе с ведущим звезда поведала о сложных этапах своей карьеры. Одним из них стал конфликт с Аллой Пугачевой.

Хиты Лики Стар «Би-би такси» и «Одинокая луна» рвали все музыкальные чарты в далекие девяностые. И вдруг она пропала на несколько лет. В программе «Судьба человека» певица объяснила, что одной из причин ее неожиданного исчезновения стала Примадонна.

А ведь как все хорошо начиналось. Алла Борисовна даже считала Лику своей преемницей. «У нее (Пугачевой) был последний банкет, закончились все рождественские встречи. В этот вечер она сказала: ''Сейчас я вам представлю человека, которого считаю своей преемницей''. Она берет меня, обнимает и говорит: ''Аплодисменты! Хлопайте, хлопайте!''» — рассказала Стар Борису Корчевникову.

Хорошие отношения между артистками закончились, когда у исполнительницы хита «Одинокая луна» началась интрижка с мужем Кристины Орбакайте. Тогда они еще записывали дуэтом песню «Падший ангел». Во время работы над треком в студию приехала Алла Борисовна и увидела их вместе.

«На следующий день раздался звонок. Заявили, что я больше не могу записываться на этой студии. Меня попросили там больше не появляться», — вспоминает Лика Стар.

Та песня все же вышла и даже была представлена публике. Однако карьера Лики начала рушиться. По мнению звезды, в этом есть и заслуга Пугачевой: «По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты». Что же касается Преснякова, то он, «как трусливый кот», бросил девушку и навсегда забыл о ней.

Лика Стар не отрицает слухи о романтических отношениях с Владимиром в тот период, но и не признает своей вины в расставании певца и Кристины Орбакайте.

«Володя, конечно, неплохой парень. Его увлечение мной не стало последним. И с Кристиной он расстался гораздо позже», — заявила артистка.

Лика пришла на программу с небольшой белой коробкой. В ней хранится презент от Примадонны, но что именно — секрет. По словам звезды, это слишком интимный подарок, чтобы показывать его публике.

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27 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото Persona Stars, @likastar_official/Instagram, @Россия 1/YouTube.com

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • а она не понимала, с кем заводит интрижку, и чем это может кончиться? ... теперь у пугачевой преемница лобода...

  • а что в коробке-то было в итоге? трусы?)))

  • Фу, заявила о себе не новыми песнями, раз уж артисткой себя считает, а сотрясением белья,опять А.Б. виновата.

  • Ну тут сама виновата, нечего было с женатым шашни крутить, а тем более с мужем дочери Пугачевой, это ж додуматься надо было

  • Закаленное этой пугает ой там все так пере.......... что не знают кто-то кого родился

  • Это как кусать руку, которая тебя кормит, пилить *****, на котором сидишь ну и далее по списку. Вот нашла, с кем роман заводить, совсем без башки. Молодец, Пугачева, все правильно сделала.

  • головой думать надо было, верхней

  • Дамы, вы серьёзно? А Пресняков совсем олень? Ну да, ему же ничего не было. Спрятал голову в песок как страус, а потом так же продолжил, но уже с другими

  • Я бы на месте Пугачевой поступила так же !

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