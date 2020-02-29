Муж и двое друзей «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко умерли после вечеринки в бане с сухим льдом

День рождения Екатерины Диденко, «аптечного ревизорро», закончился трагедией. Беды ничего не предвещало — девушка устроила обычную вечеринку в банном клубе «Девятый вал» на юге Москвы. Однако позже все пошло не так, когда в бассейн принесли около 25 килограммов сухого льда.
Лед высыпали в бассейн, куда сразу же запрыгнуло несколько человек. Никто не учел (и даже именинница с образованием провизора), что при взаимодействии с водой этот лед выделяет углекислый газ, которым и надышались пострадавшие.
Екатерина вскоре после инцидента вышла на связь с подписчиками и опровергла сообщения СМИ о том, что она пострадала. «Я жива, нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. Валя (муж Диденко — прим. ред.) в реанимации, в каком состоянии, не знаю».
Позже ситуация изменилась... «Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Больше никаких комментариев не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать», — рассказала, обливаясь слезами, Екатерина в инстаграм-историях.
Она воспитывала двоих детей вместе с Валентином. Сейчас девушка не знает, как рассказать о случившемся старшей дочке.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту смерти. «Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ''Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам''», — сказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.
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