Муж и двое друзей «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко умерли после вечеринки в бане с сухим льдом

Позже ситуация изменилась... «Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Больше никаких комментариев не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать», — рассказала, обливаясь слезами, Екатерина в инстаграм-историях.