Муж и двое друзей «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко умерли после вечеринки в бане с сухим льдом

Ужасная история случилась в Москве. Муж и друзья Екатерины Диденко отмечали с ней 29-й день рождения. До утра дожили не все.

29 февраля 2020 · Текст: · Фото:

День рождения Екатерины Диденко, «аптечного ревизорро», закончился трагедией. Беды ничего не предвещало — девушка устроила обычную вечеринку в банном клубе «Девятый вал» на юге Москвы. Однако позже все пошло не так, когда в бассейн принесли около 25 килограммов сухого льда.

Лед высыпали в бассейн, куда сразу же запрыгнуло несколько человек. Никто не учел (и даже именинница с образованием провизора), что при взаимодействии с водой этот лед выделяет углекислый газ, которым и надышались пострадавшие. 

Екатерина вскоре после инцидента вышла на связь с подписчиками и опровергла сообщения СМИ о том, что она пострадала. «Я жива, нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. Валя (муж Диденко — прим. ред.) в реанимации, в каком состоянии, не знаю».

Позже ситуация изменилась... «Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Больше никаких комментариев не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать», — рассказала, обливаясь слезами, Екатерина в инстаграм-историях. 

Она воспитывала двоих детей вместе с Валентином. Сейчас девушка не знает, как рассказать о случившемся старшей дочке.

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Екатерина Диденко закрыла комментарии в Инстаграме после ужасного инцидента
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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту смерти. «Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ''Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам''», — сказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Комментарии

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  • Все что надо знать о всезнайках советчиках блогерах. А мадам светит срок за непредумышленное убийство нескольких человек. Пусть отсидит, оттуда будет блог вести.
  • Аж 25 кг. принести смертельно-опасного вещества, не поинтересовавшись даже, что это, и как оно действует! Не надорвались же его тащить и не забыли - прыгнули в наполненный угл.газом бассейн. А всё потому, что выпившие все были, грязь по колено и извечная надежда на русский "авось". Дети без отца остались, ужас.
  • За что человека осуждать? Шок у нее, вот и сидит в сети, чтобы не сойти с ума. Так немного легче, потому что люди общаются, поддерживают, сочувствуют.
  • Ничего не поняла, что такое сухой лёд и зачем его кидали в ванну ? Что это такое вообще ? Первый раз слышу про сухой лёд
  • Учиться надо было......
  • Вот честно может это и грубо, людей жалко, да, но она просто вызывает отвращение даже сейчас. Только идиоты могут в день смерти близкого человека снимать на камеру себя с трансляцией.
  • В советское время с родителями физиками, которые домой таскали все эти вещи, у нас был один парень лет в 11-12, который сожрал маленький кусочек сухого льда. Он выжил. Ему повезло, что кусочек был очень маленький. По сути там у него в глотке, кроме ожога, вот и выделился углекислый газ. После этого все остальные и узнали о таком эффекте, я думаю. Так что такие были всегда и родители, значит, ничего не объясняли.
  • Так они же сами его (лёд) и принесли, сами же и прочитали, что переходит в газообразное состояние.
  • Ничего не понимаю. Зачем в бассейне лед? Это что, - вечеринка "моржей" была?
  • Жаль тех, кто погиб, НО снимать стори в инстаграм со слезами😮😮 народ, разве можно устраивать хайп на своём же горе?? Это вообще за гранью здравого смысла.

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