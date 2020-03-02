Блины с икрой, оливье и холодец: ради Масленицы Тоня Худякова нарушила диету

Инстаграм-звезда и чемпионка мира по бальным танцам среди юниоров Тоня Худякова подарила себе «разгрузочный» день в честь традиционного праздника славян. В соцсетях девушка похвасталась накрытым столом, состоящим только из высококалорийных блюд. Прощай, стройная фигура!

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

13-летняя Тоня Худякова успешно занимается бальными танцами: она состоит в Национальной сборной США и успела выиграть чемпионат мира среди юниоров. Девушка признается: чтобы всегда быть в числе лучших, ей приходится усердно работать над собой. Наследница известного клипмейкера Павла Худякова занимается танцами каждый день по четыре часа и старается постоянно поддерживать себя в форме, ведь стройная фигура — важная часть ее работы.

Однако всем нам рано или поздно хочется забыть про ежедневную рутину и строгие правила. Так Тоня и поступила. Девушка выложила серию видео, в которых похвасталась участием в обильном русском застолье.

Живя в Америке, Тоня явно скучает по родине. В последний день Масленицы девушка решила вспомнить традиции национального праздника и вдоволь полакомиться русскими блюдами. Тут вам и блины с красной икрой, и холодец с горчицей и хреном. И конечно же, всеми любимые салаты — оливье и селедка под шубой.

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Тоня — дочь основателя Hoodyakov Production Павла Худякова и Корнелии Поляк
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Отметим, что в свои 13 лет Тоня Худякова выглядит довольно взрослой. Многие интернет-пользователи осуждают девушку за слишком короткие платья и увлечение косметикой. Другие уверяют, что Тоня может гордиться своей натуральной красотой, которую не грех подчеркнуть дорогими нарядами и ярким мейком.

Комментарии

1
под именем
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  • о чем статья? о перечне салатов? Вы это серьезно??

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