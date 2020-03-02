13-летняя Тоня Худякова успешно занимается бальными танцами: она состоит в Национальной сборной США и успела выиграть чемпионат мира среди юниоров. Девушка признается: чтобы всегда быть в числе лучших, ей приходится усердно работать над собой. Наследница известного клипмейкера Павла Худякова занимается танцами каждый день по четыре часа и старается постоянно поддерживать себя в форме, ведь стройная фигура — важная часть ее работы.