13-летняя Тоня Худякова успешно занимается бальными танцами: она состоит в Национальной сборной США и успела выиграть чемпионат мира среди юниоров. Девушка признается: чтобы всегда быть в числе лучших, ей приходится усердно работать над собой. Наследница известного клипмейкера Павла Худякова занимается танцами каждый день по четыре часа и старается постоянно поддерживать себя в форме, ведь стройная фигура — важная часть ее работы.
Однако всем нам рано или поздно хочется забыть про ежедневную рутину и строгие правила. Так Тоня и поступила. Девушка выложила серию видео, в которых похвасталась участием в обильном русском застолье.
Живя в Америке, Тоня явно скучает по родине. В последний день Масленицы девушка решила вспомнить традиции национального праздника и вдоволь полакомиться русскими блюдами. Тут вам и блины с красной икрой, и холодец с горчицей и хреном. И конечно же, всеми любимые салаты — оливье и селедка под шубой.
Отметим, что в свои 13 лет Тоня Худякова выглядит довольно взрослой. Многие интернет-пользователи осуждают девушку за слишком короткие платья и увлечение косметикой. Другие уверяют, что Тоня может гордиться своей натуральной красотой, которую не грех подчеркнуть дорогими нарядами и ярким мейком.
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