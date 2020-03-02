29-летняя Ида Галич признается, что довольно редко сейчас выходит в социальные сети. Инстаграм-звезда старается посвящать все свое время первенцу. Однако еще одной причиной минимальной активности стали огромные отеки девушки после родов, от которых она пока никак не может избавиться.
Подобные проблемы не знакомы 31-летней Оксане Самойловой. Многодетная мама поразила своих подписчиков прекрасной и стройной фигурой уже на пятый день после кесарева. А потом и вовсе надела бикини и смело вышла на пляж!
Ида Галич призналась, что завидует супруге Джигана:
«Эта женщина выглядит после родов так, как я до родов не выглядела. Депрессия разыгралась на фоне успеха чужого тела. У меня все совсем не так».
«Но я не зря пришла в мир Инстаграма. Все, кто рожают, выглядят не как Оксана. И я в том числе. Поэтому, девочки, не комплексуем, не переживаем, смотрим на меня. У меня все как у нормальной роженицы. Потихоньку все обратно скинем», — продолжила Галич.
29-летняя Ида Галич впервые стала мамой 7 февраля. Инстаграм-звезда родила сына Леона. Оксана Самойлова обрадовала всех поклонников новостью о рождении четвертого ребенка в их многочисленной семье 18 февраля. Тоже мальчик. Назвали Давидом.
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