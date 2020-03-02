29-летняя Ида Галич признается, что довольно редко сейчас выходит в социальные сети. Инстаграм-звезда старается посвящать все свое время первенцу. Однако еще одной причиной минимальной активности стали огромные отеки девушки после родов, от которых она пока никак не может избавиться.

Подобные проблемы не знакомы 31-летней Оксане Самойловой. Многодетная мама поразила своих подписчиков прекрасной и стройной фигурой уже на пятый день после кесарева. А потом и вовсе надела бикини и смело вышла на пляж!