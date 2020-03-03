После того, как Меган Маркл и принц Гарри решили покинуть королевскую семью, герцогиня активно начала искать работу. В планах Меган — вернуться на экраны. Вот только пока что она слышит в свой адрес лишь твердое «нет».
В The Walt Disney заявили, что не планируют предлагать роли Меган Маркл в своих фильмах. По словам представителей компании, актриса является «довольно противоречивой персоной», и совместная работа с ней в данный момент может не пойти на пользу индустрии кино. Единственное, что они могут предложить Меган — озвучку мультфильмов.
«Меган нужен Дисней больше, чем Диснею она», — заявили представители киноиндустрии.
Согласно другим источникам, саму Меган больше тянет на образы супергероинь. Так, недавно голливудский агент Ник Коллинз сообщил изданию The Mirror, что актриса планирует вернуться в кино довольно эффектно. Например, в роли девушки, спасающей планету и все человечество.
Некоторые кинокомпании уверены, что зрители еще долго не смогут забыть историю с «Мегзитом». Для многих Маркл в первую очередь остается той, кто нарушила мир в королевской семье. Про ее актерский талант все уже забыли.
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