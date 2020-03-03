В The Walt Disney заявили, что не планируют предлагать роли Меган Маркл в своих фильмах. По словам представителей компании, актриса является «довольно противоречивой персоной», и совместная работа с ней в данный момент может не пойти на пользу индустрии кино. Единственное, что они могут предложить Меган — озвучку мультфильмов.

«Меган нужен Дисней больше, чем Диснею она», — заявили представители киноиндустрии.

Согласно другим источникам, саму Меган больше тянет на образы супергероинь. Так, недавно голливудский агент Ник Коллинз сообщил изданию The Mirror, что актриса планирует вернуться в кино довольно эффектно. Например, в роли девушки, спасающей планету и все человечество.