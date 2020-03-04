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«Всем не терпится узнать»: Саша Зверева прокомментировала слухи о четвертой беременности

Экс-солистка группы «Демо» в очередной раз подогревает интерес к собственной персоне. В инстаграм-историях звезда решила раскрыть правду о своем интересном положении. 

Новости вокруг Саши Зверевой не утихают. Сначала интернет-пользователи активно обсуждали пышную свадьбу экс-солистки группы «Демо» с американским бойфрендом. На днях стало известно, что девушка начала записывать собственную песню в паре с Алексеем Воробьевым. Теперь Саша решила пойти с козырей и прокомментировала слухи о четвертой беременности.

Многие подписчики уверенны, что молодая мама не просто так выбрала в качестве свадебного наряда свободное платье. В нем можно легко спрятать уже округлившийся живот. Однако до сих пор Зверева никак не комментировала эту ситуацию.

Наконец, звезда решила сделать признание.

«Ровно через неделю в это самое время я дам вам стопроцентное доказательство либо положительного ответа на ваш вопрос, либо отрицательного. Ну что, готовы?» — интригует подписчиков Зверева.

Мы всегда готовы! Ставим напоминание на 11 марта и начинаем обратный отсчет. А пока у нас есть еще семь дней, чтобы выдвинуть свои предположения. Ну что, милые дамы, как вы думаете: действительно ли Саша все это время скрывала свою беременность или это очередной пиар-ход?

Напомним, Саша уже воспитывает 16-летнюю Василису и 11-летнего Макара от первого брака с банкиром Ильей, а также 4-летнего Льва от второго брака с Дмитрием Алмазовым. 

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04 марта 2020
Текст Анна Федорова
Фото @sashazvereva/Instagram
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Саша Зверева

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