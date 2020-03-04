«Всем не терпится узнать»: Саша Зверева прокомментировала слухи о четвертой беременности

Новости вокруг Саши Зверевой не утихают. Сначала интернет-пользователи активно обсуждали пышную свадьбу экс-солистки группы «Демо» с американским бойфрендом. На днях стало известно, что девушка начала записывать собственную песню в паре с Алексеем Воробьевым. Теперь Саша решила пойти с козырей и прокомментировала слухи о четвертой беременности.
Многие подписчики уверенны, что молодая мама не просто так выбрала в качестве свадебного наряда свободное платье. В нем можно легко спрятать уже округлившийся живот. Однако до сих пор Зверева никак не комментировала эту ситуацию.
Наконец, звезда решила сделать признание.
Мы всегда готовы! Ставим напоминание на 11 марта и начинаем обратный отсчет. А пока у нас есть еще семь дней, чтобы выдвинуть свои предположения. Ну что, милые дамы, как вы думаете: действительно ли Саша все это время скрывала свою беременность или это очередной пиар-ход?
Напомним, Саша уже воспитывает 16-летнюю Василису и 11-летнего Макара от первого брака с банкиром Ильей, а также 4-летнего Льва от второго брака с Дмитрием Алмазовым.