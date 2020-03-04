Считаные недели остались до ежегодного грандиозного шоу — «Премии Муз-ТВ 2020». На днях состоялся традиционный пресс-завтрак, на которым были раскрыты первые подробности предстоящего мероприятия.
В частности, стали известны имена ведущих премии.
Мужской дуэт представят Александр Ревва и Максим Галкин — как и в прошлом году. А вот женский состав претерпел изменения. В паре с Ксенией Собчак будет работать Ольга Бузова.
Пока все радовались за певицу, на связь вышла Лера Кудрявцева. Оказалось, бессменная ведущая премии не знала, что в этом году ее хотят заменить. Лера прозрачно дала понять, что Арман Давлетяров, которого она считала другом, даже не поговорил с ней.
Мы связались с пресс-службой канала «Муз-ТВ» с просьбой прокомментировать слова Кудрявцевой, но получили отказ. К слову, Ольга Бузова тоже воздерживается от каких-либо заявлений на этот счет. Однако еще на пресс-завтраке артистка отметила, что ей приятно быть «глотком свежего воздуха» и «вишенкой на торте» в столь легендарном составе ведущих.
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