Мы связались с пресс-службой канала «Муз-ТВ» с просьбой прокомментировать слова Кудрявцевой, но получили отказ. К слову, Ольга Бузова тоже воздерживается от каких-либо заявлений на этот счет. Однако еще на пресс-завтраке артистка отметила, что ей приятно быть «глотком свежего воздуха» и «вишенкой на торте» в столь легендарном составе ведущих.