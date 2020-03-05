Певец Niletto признался Ивлеевой, что изменяет возлюбленной с фанатками

Ставший известным в 2019-м певец Niletto покорил своими треками множество девичьих сердец. Однако недавно парень признался, что он — не самый идеальный кандидат для серьезных отношений. 

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Певец Niletto

28-летний певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) феерично ворвался в шоу-бизнес в прошлом году, выпустив трек «Любимка». Всего за несколько месяцев артист стал главной звездой отечественных хит-парадов. 

На его концерты приходят сотни девушек, мечтающих поймать на себе хотя взгляд мускулистого красавца. 

Пару недель назад Данил дал интервью для YouTube-программы Ирины Шихман «А поговорить?». В нем мужчина поведал, что уже больше восьми лет состоит в отношениях с девушкой, имя которой предпочел не называть. Однако он не скрыл, что довольно часто конфликтует с избранницей и даже ненадолго расстается. 

Несмотря на это, Niletto признался, что его совершенно не интересуют случайные связи — он считает себя «однолюбом» и сильно разочаровывается в дамах, которые не заботятся о количестве своих половых партнеров.

Настя Ивлеева и Niletto

4 марта Данил стал гостем передачи Насти Ивлеевой Agentshow Land. В этот раз артист снова говорил о личной жизни, но немного в другом ключе. 

Как оказалось, во время ссор с возлюбленной Niletto все-таки не хранит ей верность!

«Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не спал бы с фанаткой», — сказал мужчина в беседе с Ивлеевой. 

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Niletto весьма неоднозначно высказывается о своей личной жизни
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Интернет-пользователи пришли в недоумение от откровения Прыткова. «Как можно быть однолюбом и спать с фанатками? Как будто два разных человека говорят», «Он не может определиться, каким взглядам действительно хочет соответствовать, некрасиво все это», — прокомментировали ролик фолловеры. 

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Комментарии

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  • Не очень симпатичным язык не поворачивается назвать. Такой обезьяно подобный качок 0 интеллекта как и его песня. Кто то его активно двигает. Вот единственная в нем прелесть
  • Он не очень то и симпатичный, на мой вкус так вообще ни о чем.
  • Откровениями о несметном количестве секспартнеров или энном количестве произведенных абортов уже давно никого не удивить. Чем дальше бездарные кумиры будут шокировать фанов?
  • да, он спит с фанатками. Ну а с кем еще?
  • На его концерты приходят сотни девушек, мечтающих поймать на себе хотя взгляд мускулистого красавца. - это просто реклама. Где эти концерты? брехня все
  • ни рыба ни мясо
  • Чем, кроме обилия сексуальных партнеров, может похвастаться человек с печатью всех возможных аддикций и девиаций на лице?
  • Тут не имидже дело, если девушка скандалит и не может удержать парня, это уже ее проблемы. Конечно он пойдет туда где ему лучше.
  • а сейчас певулька чем страшнее, тем популярнее?

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