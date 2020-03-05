28-летний певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) феерично ворвался в шоу-бизнес в прошлом году, выпустив трек «Любимка». Всего за несколько месяцев артист стал главной звездой отечественных хит-парадов.

На его концерты приходят сотни девушек, мечтающих поймать на себе хотя взгляд мускулистого красавца.

Пару недель назад Данил дал интервью для YouTube-программы Ирины Шихман «А поговорить?». В нем мужчина поведал, что уже больше восьми лет состоит в отношениях с девушкой, имя которой предпочел не называть. Однако он не скрыл, что довольно часто конфликтует с избранницей и даже ненадолго расстается.



Несмотря на это, Niletto признался, что его совершенно не интересуют случайные связи — он считает себя «однолюбом» и сильно разочаровывается в дамах, которые не заботятся о количестве своих половых партнеров.