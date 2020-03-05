28-летний певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) феерично ворвался в шоу-бизнес в прошлом году, выпустив трек «Любимка». Всего за несколько месяцев артист стал главной звездой отечественных хит-парадов.
На его концерты приходят сотни девушек, мечтающих поймать на себе хотя взгляд мускулистого красавца.
Пару недель назад Данил дал интервью для YouTube-программы Ирины Шихман «А поговорить?». В нем мужчина поведал, что уже больше восьми лет состоит в отношениях с девушкой, имя которой предпочел не называть. Однако он не скрыл, что довольно часто конфликтует с избранницей и даже ненадолго расстается.
Несмотря на это, Niletto признался, что его совершенно не интересуют случайные связи — он считает себя «однолюбом» и сильно разочаровывается в дамах, которые не заботятся о количестве своих половых партнеров.
4 марта Данил стал гостем передачи Насти Ивлеевой Agentshow Land. В этот раз артист снова говорил о личной жизни, но немного в другом ключе.
Как оказалось, во время ссор с возлюбленной Niletto все-таки не хранит ей верность!
«Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не спал бы с фанаткой», — сказал мужчина в беседе с Ивлеевой.
Интернет-пользователи пришли в недоумение от откровения Прыткова. «Как можно быть однолюбом и спать с фанатками? Как будто два разных человека говорят», «Он не может определиться, каким взглядам действительно хочет соответствовать, некрасиво все это», — прокомментировали ролик фолловеры.
Комментарии12