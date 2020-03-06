Новость о беременности Кэти Перри разбила сердце ее экс-супругу

Рассел Брэнд рассказал, что в его жизни чуть ли не постоянно происходило что-то плохое: «Сейчас мне сорок. И я могу взглянуть на все те ситуации, когда мне разбивали сердце в пятнадцать лет, когда делали больно в одиннадцать, потом в двенадцать, двадцать и даже в тридцать лет».

«Мне просто разбивали сердце раз за разом», — заявил Рассел.

Брэнд также объяснил, почему его прошлые отношения не смогли вытащить актера из депрессии. В первую очередь все шло от него самого. Брэнд признался, что он не мог контролировать себя.