Новость о беременности Кэти Перри разбила сердце ее экс-супругу

Сразу после официального заявления Кэти Перри о ее беременности ее экс-супруг 44-летний Рассел Брэнд выложил эмоциональное видео у себя в Инстаграме. В нем актер рассказывает о моментах жизни, когда ему делали больно. И, похоже, настал черед очередного удара со стороны бывшей жены.
Рассел Брэнд рассказал, что в его жизни чуть ли не постоянно происходило что-то плохое: «Сейчас мне сорок. И я могу взглянуть на все те ситуации, когда мне разбивали сердце в пятнадцать лет, когда делали больно в одиннадцать, потом в двенадцать, двадцать и даже в тридцать лет».
«Мне просто разбивали сердце раз за разом», — заявил Рассел.
Брэнд также объяснил, почему его прошлые отношения не смогли вытащить актера из депрессии. В первую очередь все шло от него самого. Брэнд признался, что он не мог контролировать себя.
Рассел Брэнд и Кэти Перри были женаты два года. Во время отношений актер очень хотел завести детей, но певица еще не была готова стать мамой. «Я думаю, он так хотел ''захватить власть''. С ребенком мне бы пришлось бросить свою карьеру и постоянно быть дома. Но я не была готова к этому», — рассказывала Кэти в интервью.
И вот на днях появляется долгожданная новость: Кэти и Орландо Блум ждут ребенка. Кажется, певица наконец созрела для семейной жизни, ведь ее беременность была запланированной. Однако, бывший муж артистки не был в восторге от этой новости. Притом, что его мечта все же осуществилась и сейчас у актера есть ребенок. Однако первая любовь всегда оставляет рубцы на сердце, которые ничем не сможешь залечить.
Напомним, с 2015 года Рассел Брэнд состоит в отношениях с Лаурой Галлахер. Сейчас они воспитывают 3-летнюю дочь Мейбл.
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