Участник группы Little Big Антон Лиссов женился

10 марта один из ярких участников музыкального коллектива связал себя узами брака. Его избранницей стала фотограф Анжелика Иванова. Видео со свадьбы поделилась в Инстаграме продюсер рейв-группы Алина Пязок.

Молодых и популярных холостяков становится все меньше. Настало время фанаткам Little Big достать платки и вытирать слезы, ведь последний свободный парень из рейв-группы женился.

40-летний вокалист Антон Лиссов впервые стал известен, выступая в группе Jane Air, но популярность пришла с участием в Little Big. Визитной карточкой вокалиста стали огромные черные губы.

Счастливая жена Антона Лиссова — фотограф Анжелика Иванова. Девушку ничего не связывает с миром шоу-бизнеса, поэтому о ней практически ничего не известно. Впрочем так же, как и о личной жизни Антона. Вокалист не любит распространяться о личных отношениях.

Молодожены сыграли свадьбу во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге. Эпатажный образ Антон приберег для сцены, а в том, что касается свадебных нарядов, решил не отходить от традиций. Жених в строгом черном смокинге и невеста в пышном белом платье выглядели неотразимо.

1 2 3 4 5 6 7 Антон Лиссов является одним из участников группы Little Big

Группа Little Big получила очередную волну популярности благодаря новости об их участии в Евровидении. В этом году именно эта команда поедет выступать на конкурс за Россию. Мы уверенны, им есть, чем нас удивить на предстоящем выступлении в Роттердаме. Держим за ребят кулаки!