Свадьба принцессы Беатрис вновь оказалась под угрозой срыва

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стала одной из самых обсуждаемых за последнее время. Причина тому — постоянные переносы, отмены, замены. Сначала возлюбленным пришлось отказаться от пышного торжества из-за скандалов в королевской семье. Теперь свадьба под угрозой срыва из-за страшной ситуации с коронавирусом.
В данный момент в Италии введен режим карантина. И если пару дней назад он распространялся только на северные регионы, теперь под строгим наблюдением находится вся страна. Проблема в том, что семья жениха живет Ломбардии.
Эдоардо Мапелли Моцци родом из маленького городка, который и стал эпицентром распространения нового типа вируса в Италии. В данный момент все жители и туристы страны находятся под жестким контролем. Поэтому, если карантин продержится до конца весны, все члены семьи жениха не смогут посетить торжество.
Напомним, что свадьба намечена на 29 мая. Еще больше двух месяцев. Однако неизвестно, какой окажется ситуация с COVID-19. Вечером 11 марта, например, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
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