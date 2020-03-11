Свадьба принцессы Беатрис вновь оказалась под угрозой срыва

Следим за новостями о свадьбе принцессы Беатрис и немного переживаем — все время что-то не то и не так, как планировалось. На этот раз торжество могут отменить (или перенести) из-за коронавируса.

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стала одной из самых обсуждаемых за последнее время. Причина тому — постоянные переносы, отмены, замены. Сначала возлюбленным пришлось отказаться от пышного торжества из-за скандалов в королевской семье. Теперь свадьба под угрозой срыва из-за страшной ситуации с коронавирусом.

В данный момент в Италии введен режим карантина. И если пару дней назад он распространялся только на северные регионы, теперь под строгим наблюдением находится вся страна. Проблема в том, что семья жениха живет Ломбардии.

Эдоардо Мапелли Моцци родом из маленького городка, который и стал эпицентром распространения нового типа вируса в Италии. В данный момент все жители и туристы страны находятся под жестким контролем. Поэтому, если карантин продержится до конца весны, все члены семьи жениха не смогут посетить торжество.

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Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци под угрозой срыва
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Напомним, что свадьба намечена на 29 мая. Еще больше двух месяцев. Однако неизвестно, какой окажется ситуация с COVID-19. Вечером 11 марта, например, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

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