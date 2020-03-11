Свадьба принцессы Беатрис вновь оказалась под угрозой срыва

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стала одной из самых обсуждаемых за последнее время. Причина тому — постоянные переносы, отмены, замены. Сначала возлюбленным пришлось отказаться от пышного торжества из-за скандалов в королевской семье. Теперь свадьба под угрозой срыва из-за страшной ситуации с коронавирусом.

В данный момент в Италии введен режим карантина. И если пару дней назад он распространялся только на северные регионы, теперь под строгим наблюдением находится вся страна. Проблема в том, что семья жениха живет Ломбардии.