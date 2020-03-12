«Время не лечит»: Ляйсан Утяшева поделилась архивным фото умершей 8 лет назад красавицы-мамы

Ляйсан Утяшеву знают не только как блестящую гимнастку, но и как амбициозную и волевую женщину. Она всегда собрана, умеет добиваться своего и обладает твердым характером. Несмотря на это, супруга Павла Воли — чувствительный и ранимый человек, глубоко переживающий утрату близких. 

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Поклонники привыкли видеть Ляйсан Утяшеву стойкой, собранной и очень сильной. Спортсменка, бизнесвумен, телеведущая, наконец, звездная жена и мама всегда сохраняет самообладание и твердость духа. В рамках своих марафонов для женщин Ляйсан обучает подопечных именно этому: как не изменить своей природе, воплощая самые смелые амбиции в жизнь. «Вы такая несгибаемая, настоящий пример», — нередко пишут красавице пользователи Сети.

Однако это — лишь одна сторона чувствительной и эмоциональной Утяшевой. Причем та, которую она позволяет увидеть всем желающим. 12 марта, в годовщину смерти своей любимой мамы, супруга Павла Воли разоткровенничалась и показала другую грань, ранимой и чуткой женщины.

Ляйсан Утяшева с мамой Зульфией

«Уже как 8 лет... Мама ушла именно в ночь с 11 на 12 марта у меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой. И все как во сне. Самое страшное — незнание, что делать, отрицание всего: ''Это не с тобой, это всего лишь сон''. И принятие реальности. Но время, оно не лечит. И в эти даты как по будильнику накрывает с головой. Берегите своих близких. Каждый день говорите, как вы их любите. Улетают слишком быстро», — написала Ляйсан в Инстаграме. 

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Архивное фото Зульфии Утяшевой, которое Ляйсан опубликовала 12 марта
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Звездные друзья тут же откликнулись на проникновенный пост знаменитости и поддержали ее. «Светлая память», — прокомментировал пост Александр Ревва, а к нему присоединились Анна Седокова, Екатерина Мухина, Ульяна Пылаева и другие.

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