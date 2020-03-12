«Уже как 8 лет... Мама ушла именно в ночь с 11 на 12 марта у меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой. И все как во сне. Самое страшное — незнание, что делать, отрицание всего: ''Это не с тобой, это всего лишь сон''. И принятие реальности. Но время, оно не лечит. И в эти даты как по будильнику накрывает с головой. Берегите своих близких. Каждый день говорите, как вы их любите. Улетают слишком быстро», — написала Ляйсан в Инстаграме.