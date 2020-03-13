Любовь Казарновская — дочь генерала и филолога. Папа подарил дочке сильный характер и умение не сдаваться, даже когда все складывается против тебя. А мама наделила дочь чувством языка, красотой и врожденной интеллигентностью.
Люба росла ребенком творческим, одаренным. Петь ей всегда нравилось, поэтому неудивительно, что, став старше, учиться она пошла на факультет музыкальной комедии. Юная Казарновская тогда не знала, что в жизни бывают и трагические эпизоды, от которых на глазах наворачиваются слезы…
Главная трагедия жизни Казарновской — отношения с семьей. Казалось бы, она — звезда мировой оперной сцены, ее знают и любят тысячи людей. Однако — вот парадокс — самые близкие люди не испытывают к ней ни любви, ни даже банального тепла…
Отец и брат Любови много лет обижены на знаменитую представительницу фамилии. Отношения у них не складываются, и это причиняет артистке боль.
«Она подает в суд на меня на выселение из квартиры!» – говорит Казарновская о сестре.
Сложно поверить, однако это правда. К сожалению, так бывает: люди, в жилах которых течет кровь одного рода, не могут найти в себе силы даже поздороваться друг с другом. Как не нашел их в себе и брат Казарновской, которого мы пригласили в студию, чтобы выслушать.
«Здравствуйте, уважаемая Лера, уважаемые зрители!» — сказал он, входя в студию. — «Казарновская, не здравствуйте!»
Меня, признаться, передернуло. Мужчина так откровенно демонстрировал неприязнь к сестре, что это задело даже меня. Представляю, как неприятен был этот выпад самой Казарновской.
«Из-за нее я остался и без дачи, и без денег!» – разорялся мужчина, глядя на сестру чуть ли не с ненавистью. – «Она что, бедный человек? У нее что, ничего нет?!»
Было ужасно неприятно смотреть на его искаженное ненавистью лицо. Конечно, я не член этой семьи и не знаю всех деталей. Но так сильно ненавидеть родного человека, мне кажется, нельзя. Даже если у вас разные взгляды на жизнь и случались конфликты.
«Практически все, что он сказал — ложь», — пожала плечами Казарновская в ответ на обвинения брата.
Было видно, как эта встреча ей неприятна, как искренне она переживает из-за разлада в семье. Что ж, кровных родственников не выбирают.
Зато вторую половину очень даже выбирают! С супругом Казарновской повезло — она много лет замужем за австрийским продюсером Робертом Росциком. Ребенок у супругов только один — сын Андрей.
«Нам надо было рожать и рожать», — улыбается Казарновская.
Впрочем, «рожать и рожать» ей было некогда: искусство требовало — и продолжает требовать! — не столько жертв, сколько времени. Казарновкая — известная певица, принимать которую рады лучшие оперные театры мира. И только одна тайна мешает ей чувствовать себя полностью счастливым человеком… Какая? Смотрите «Секрет на миллион» на НТВ и сами все узнаете.
13 марта 2020 · ·
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