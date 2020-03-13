Люба росла ребенком творческим, одаренным. Петь ей всегда нравилось, поэтому неудивительно, что, став старше, учиться она пошла на факультет музыкальной комедии. Юная Казарновская тогда не знала, что в жизни бывают и трагические эпизоды, от которых на глазах наворачиваются слезы…

Главная трагедия жизни Казарновской — отношения с семьей. Казалось бы, она — звезда мировой оперной сцены, ее знают и любят тысячи людей. Однако — вот парадокс — самые близкие люди не испытывают к ней ни любви, ни даже банального тепла…