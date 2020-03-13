«Мы чувствовали себя асексуальными»: Александр Гудков рассказал, почему Екатерина Варнава начала встречаться с Дмитрием Хрусталевым

Александр Гудков и Екатерина Варнава стали очередными гостями шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной», в котором они поговорили о работе, успехе, ЛГБТ и любви друг к другу.

Юмористы рассказали, что начали дружить еще в те времена, когда играли в КВН: Александр за команду «Федор Двинятин», а Екатерина — за «Сборную малых народов». По словам знаменитостей, они уже тогда любили друг друга и не испытывали никакой вражды, несмотря на то, что выступали за конкурирующие команды.