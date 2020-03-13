«Мы чувствовали себя асексуальными»: Александр Гудков рассказал, почему Екатерина Варнава начала встречаться с Дмитрием Хрусталевым

Александр Гудков и Екатерина Варнава стали очередными гостями шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной», в котором они поговорили о работе, успехе, ЛГБТ и любви друг к другу.
Юмористы рассказали, что начали дружить еще в те времена, когда играли в КВН: Александр за команду «Федор Двинятин», а Екатерина — за «Сборную малых народов». По словам знаменитостей, они уже тогда любили друг друга и не испытывали никакой вражды, несмотря на то, что выступали за конкурирующие команды.
При этом, как признались комики, им ни разу не приписывали романтические отношения. «Мы были парочка фриков, парочка недоделанных, идиотов, кто угодно, но не пара влюбленных людей», — отметила Варнава, уточнив, что всегда хотела, чтобы все думали, что у них роман.
А Гудков добавил, что они даже видели друг друга голыми. «Да, знаешь, сколько раз такое было, что мы забегаем с какого-то номера за кулису, смотрим друг на друга и переодеваемся», — поведала Катя. Девушка даже отметила, что Гудков часто помогал ей быстро надевать бюстгальтер. «Сашка классно застегивает лифчик», — заявила Варнава.
«Я до сих пор удивляюсь... Я могу рассказать, почему у Кати был роман с Дмитрием Хрусталевым. В нашем коллективе мы чувствуем друг друга немножко асексуальными. Мы как участники карточной колоды», — отметил Александр. Катя полностью согласилась со своим другом. Видимо, Дмитрий, поскольку был ведущим шоу, не так часто находился с командой Comedy Woman на репетициях и в гримерках, так что искра между ним и Варнавой все же смогла пролететь.
Напомним, роман Екатерины и Дмитрия начался в 2012-м. Они расстались спустя два года, сумев сохранить хорошие отношения.
13 марта 2020 · ·
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