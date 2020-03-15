Год без Юли: как живут семья и друзья Началовой после смерти певицы

Александр Панайотов также не может забыть певицу. «Не проходит ни одного дня, чтоб я не думал о тебе, моя дорогая. Мой разум до сих пор отказывается принимать ту реальность, в которой тебя нет. Я не слышу твоего смеха, твоего голоса. Мне очень не хватает наших бесед. Наших откровений. Мы всегда рассуждали о нашем предназначении на этом свете. Я чувствую твое незримое присутствие и знаю, что ты рядом», — пишет артист.



Поклонники Юлии Началовой также продолжают вспоминать артистку, поддерживают фан-аккаунты и посвящают ей стихи и рисунки.