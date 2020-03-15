Год без Юли: как живут семья и друзья Началовой после смерти певицы

16 марта 2019-го не стало Юлии Началовой: она скончалась из-за заражения крови, оставив 12-летнюю дочь Веру и пожилых родителей. «Сердце не выдержало», — написал в тот момент отец певицы Виктор. Друзья и близкие тяжело пережили эту утрату. Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая, Влад Соколовский, Александр Панайотов и многие другие выражали семье свои соболезнования и не могли поверить, что Юлии Началовой больше нет.
К годовщине смерти артистки будет выпущен документальный фильм, состоящий из интервью с семьей Юлии, кадрами из ее бесед с журналистами. Кроме того, в скором времени выйдет книга воспоминаний Виктора Началова, написанная при участии тети певицы — Антонины Владимировой.
Многие переживали, что же будет с 12-летней Верой Алдониной. Родные стараются, чтобы у девочки не оставалось времени на размышления — она, как и прочила ее звездная мама, растет талантливой и артистичной.
«Вера раньше хотела быть архитектором, а теперь мечтает стать актрисой мюзиклов», — поведал Евгений Алдонин в одном из недавних интервью. Девочка активно участвует в различных творческих конкурсах, прекрасно учится и не выглядит несчастной. Похоже, ее семье удалось еще сильнее сплотиться после трагедии.
Друзья Началовой тоже стараются жить дальше, несмотря на случившееся. Однако не всем это удается. Анна Исаева, директор певицы, практически каждый день выкладывает фото и видео с ближайшей подругой и вспоминает, какой она была. В преддверии годовщины она опубликовала детский снимок Юлии, на котором малышка стоит с микрофоном в руках.
Александр Панайотов также не может забыть певицу. «Не проходит ни одного дня, чтоб я не думал о тебе, моя дорогая. Мой разум до сих пор отказывается принимать ту реальность, в которой тебя нет. Я не слышу твоего смеха, твоего голоса. Мне очень не хватает наших бесед. Наших откровений. Мы всегда рассуждали о нашем предназначении на этом свете. Я чувствую твое незримое присутствие и знаю, что ты рядом», — пишет артист.
Поклонники Юлии Началовой также продолжают вспоминать артистку, поддерживают фан-аккаунты и посвящают ей стихи и рисунки.
15 марта 2020 · ·
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