«Пухляш», «Касатка» и «стиральная машинка»: кто такой Дмитрий Красилов, который зажигательно танцевал в клипе Little Big

Как в одночасье стать звездой и любимцем миллионов? Ответ на этот вопрос знает 26-летний Дмитрий Красилов, он же «Касатка», он же «пухляш».

За пять минут актер Дмитрий Красилов стал всероссийским любимцем — всего-то и нужно было исполнить зажигательный танец в спортивном костюме в клипе группы Little Big на песню, с которой они едут на «Евровидение». Кто же он такой?

Поклонники шоу «Танцы» на ТНТ знают Дмитрия давно — он покорил судей проекта в 2017 году, когда принял участие в отборе и попал в команду Татьяны Денисовой. Стать победителем тогда Дмитрий не смог, но узнаваемость получил. 

А вот любители YouTube-шоу «Бар в большом городе» знают Красилова с другой стороны. Именно он приходит на съемки проекта и смеется так заразительно и своеобразно, что его окрестили «Касаткой» (а однажды и «стиральной машинкой»).

Известно, что Дмитрий родился в 1994 году в Заринске (Алтайский край). Там он окончил школу, а после переехал в Барнаул и учился в Алтайском институте культуры. 

Танцами «Касатка» начал заниматься в восемь лет и, как вы понимаете, добился определенного успеха. 

После того, как Красилова стали узнавать, ему предложили несколько небольших ролей в сериалах «Дылды», «ИП Пирогова-2», «Ивановы-Ивановы» и других.

«Если его не будет на сцене во время выступления Little Big, я отказываюсь смотреть это ваше ''Евровидение''», — шутили пользователи Сети после премьеры клипа на песню Uno.

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Дмитрий Красилов — уже звезда всероссийского масштаба
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Кстати, в последнем выпуске шоу «Бар в большом городе» Дмитрий рассказал, что по его выступлению на шоу «Танцы» решили снимать фильм, и парень пришел на пробы, но его не утвердили. В итоге Красилов стал дублером актера, который играл его самого. 

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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