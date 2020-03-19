Безостановочная учеба, балет и слезы: как живет Алиса Юнусова, «золотая дочь» Тимати и Алены Шишковой

Бабушка звездной девочки Симона Черноморская, которая в большей степени занимается Алисой после расставания ее родителей (поскольку они постоянно работают), делится подробностями о жизни внучки в Инстаграме. Так что то, с каким трудом Алисе даются сложные пассы, для ее подписчиков не является загадкой.

«Моя маленькая трудяжка! Сердце разрывается, когда я целую слезы, которые ты старательно ото всех скрываешь. Знаю, как больно, но ты терпишь! Ты не хочешь, чтобы кто-то увидел тебя слабой! Верю в тебя и очень горжусь!» — похвалила однажды Алису Симона на весь Инстаграм.