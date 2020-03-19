Безостановочная учеба, балет и слезы: как живет Алиса Юнусова, «золотая дочь» Тимати и Алены Шишковой

Симона Юнусова стала всенародной инстаграм-бабушкой несколько лет назад. Тогда ее сын Тимур (ака Тимати) и его на тот момент девушка Алена Шишкова приняли решение расстаться, а Симона взвалила на себя практически все обязанности по воспитанию их общей дочери Алисы. 19 марта этой смешливой девочке исполнилось шесть лет. Woman.ru решил рассказать, как же живет самая известная «золотая дочь» страны.

Алиса Юнусова родилась в 2014 году на далеком острове Гаити, в столице Доминиканской республики. Похоже, это во многом определило будущую жизнь дочери Тимати и Алены Шишковой, ведь девочка просто обожает экзотические страны и активный отдых у моря — она с рождения привыкла к жаре, солнцу, воде и свободе.

Спустя некоторое время после появления дочери на свет Тимати и Алена приняли решение расстаться, но сделали это так элегантно и интеллигентно, что этому у них многим стоило бы поучиться. Без скандалов и обвинений они разошлись в разные стороны, а воспитывать Алису договорились вдвоем. И это реальный пример того, как «совместная опека» воплощается не только на бумаге, но и в реальной жизни.

Тимур Ильдарович каждую свободную минуту проводит рядом с Алисой Тимуровной — девочка ездит с папой практически во все заграничные отпуска, ходит с ним на светские мероприятия и занимается «повторюшничеством». Тимати питает слабость к экстремальным видам спорта, и Алиса в этом плане от отца далеко не уходит.

Именно с подачи Тимати Алиса начала заниматься плаванием чуть ли не с первых месяцев жизни, а потом освоила и серф. «Гордый отец», как сам себя называет рэпер, тренировал дочь каждый день, и в итоге уже в пять лет она мастерски рассекала по волнам без помощи и страховки.

Как личность разносторонняя, Алиса любит не только океан и экстрим, но и изысканные плие, релеве и батманы — девочка занимается балетом, и вполне серьезно. На ее показательных выступлениях всегда аншлаг и громкие крики «браво».

Бабушка звездной девочки Симона Черноморская, которая в большей степени занимается Алисой после расставания ее родителей (поскольку они постоянно работают), делится подробностями о жизни внучки в Инстаграме. Так что то, с каким трудом Алисе даются сложные пассы, для ее подписчиков не является загадкой.

«Моя маленькая трудяжка! Сердце разрывается, когда я целую слезы, которые ты старательно ото всех скрываешь. Знаю, как больно, но ты терпишь! Ты не хочешь, чтобы кто-то увидел тебя слабой! Верю в тебя и очень горжусь!» — похвалила однажды Алису Симона на весь Инстаграм.

Кстати, Симона как-то отмечала, что не видит в Алисе выдающихся врожденных данных для занятий балетом. Однако, по мнению главной инста-бабушки страны, это не значит, что ее внучка не сможет добиться успеха. «Ей нравится заниматься, а мне нравится, что она слушает хорошую классическую музыку, учится одерживать победы над собой и уже с удовольствием смотрит балет, а я с интересом наблюдаю за ее ростом».

Симона, будем откровенны, вообще не раз говорила, что не считает Алису «одаренной», но опять же — «терпение и труд все перетрут».

Юнусова-младшая занимается балетом в хореографической студии под присмотром преподавателей Большого театра, что уже достаточная нагрузка для шестилетней девочки. Но она не останавливается на танцах в пачке и пуантах и пробует себя и в других видах деятельности.

Вообще, дочь Тимати и Алены — живое олицетворение стихотворения Агнии Барто «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота. За кружок по рисованью тоже все голосовали».

Пресловутый «драмкружок» тоже присутствует в жизни звездной девочки. Она регулярно посещает занятия в школе «Актер». Сдается нам, что Алиса сама может научить всех преподавателей и учеников артистизму, ведь у нее это врожденное. Она так душевно и по-актерски честно поет, что все соцсети сбегаются посмотреть.

Например, совсем недавно Симона выложила в Инстаграм, как ее внучка исполняет «Танго» из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина». Реакция подписчиков колеблется от умиления до гомерического смеха, ведь Алиса исполнила песню со всей душой и экспрессией.

Белокурая именинница и на этом не остановилась. Алиса периодически летает в аэротрубе! То, чего боятся многие взрослые, девочка делает уже пару лет на регулярной основе без страха и упрека! Казалось бы, бабушка (как и все бабушки в этой стране) должна быть категорически против такого экстремального развлечения Алисы, но нет!

Симона поддерживает занятия внучки и отмечает, что такой вид спорта научит ее грамотно владеть собственным телом и правильно с ним обращаться.

Но и это еще не все: Алиса также занимается рисованием, катается на коньках и сноуборде, участвует в конкурсах чтецов, поет и танцует, играет на пианино, а также очень серьезно занимается образованием. Да-да, при том, что девочка пойдет в первый класс только в следующем году.

Родители и бабушка с самого детства начали увлекать Алису Тимуровну самыми разными занятиями. С малышкой занимаются профессиональные педагоги, которые учат ее чтению, письму, математике, английскому и логике. Есть подозрение, что дочь рэпера с первых же дней в школе заскучает и вскоре ее либо переведут в класс постарше, либо отправят на домашнее обучение, чтобы та закончила образовательное учреждение экстерном — в свои шесть лет она явно знает намного больше, чем все первоклассники страны вместе взятые. Да и усидеть на месте, когда ей не очень-то и интересно, девочка не может.

«Алиса не любит монотонный труд, требующий терпения и аккуратности, но в нашей жизни эти навыки, увы, необходимы», — говорила Симона.

Педагогов Алисе нанимают самых лучших и проверенных. Главное условие — чтобы они не просто вдалбливали в ученицу знания, а преподносили их в игровой форме, дабы девочка не уставала и не отвлекалась. В конце концов, учеба должна быть в удовольствие, верно?

Вообще, Алиса с ее физическими данными вполне могла бы пойти по стопам своей мамы и стать моделью. Тем более она уже успела попробовать себя на этом поприще. Прошлым летом дочь Тимати впервые вышла на подиум и представила новую коллекцию своей бабушки «Хиппи» (Симона выпускает одежду совместно с брендом Dnk).

Впрочем, бабушка не хочет для своей внучки такого будущего. «Я не могу одобрять или нет чью-то профессию, просто мне бы хотелось для Алисы чего-то другого, но если это будет ее выбор, то деваться некуда», — не так давно отметила мадам Черноморская. Действительно, зря она нанимает высококвалифицированных педагогов и тратит все свое время на развитие и образование внучки?

Алису «к счастью» (опять же, со слов Симоны) модельное будущее не привлекает, но вот дома она обожает устраивать «показы мод», прихорашиваться и разыгрывать дефиле в образах, которые подбирает себе сама. Мамины гены.

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — писал Пушкин. Алиса этому правилу следует беспрекословно. Девочка частенько приходит в салон Тимати, где с удовольствием делает маникюр и педикюр. В человеке ведь все должно быть прекрасно.

Родители девочки уверены, что любая женщина должна уметь вести домашнее хозяйство, поэтому с малых лет Алисе прививают и эти навыки. Шестилетняя блондинка уже умеет готовить, стирать, гладить, развешивать вещи и убирать за собой.

Если по милым фото и видео в Инстаграме вам вдруг показалось, что Алиса Тимуровна — ангел во плоти, то спешим вас разубедить. Это далеко не так. Девочка очень упрямая, а характер у нее — ого-го. Бывает, что и до скандалов доходит.

Симона Яковлевна рассказывала, что однажды Алиса очень сильно повздорила с папой, когда тот не исполнил ее каприз. «Мы приехали в магазин за обещанными браслетиками и… Ей их не купили! На самом деле, конечно, купили, только она не видела. Это был первый ''удар''», — рассказала бабушка.

«Мы сели в машину, чтобы ехать на ужин, и вот тут началась истерика. Алиса твердила на повторе, что больше не любит папу, что все вокруг плохие, и извиняться она не намерена. Предложение успокоиться и не портить всем отдых было отвергнуто. Тогда папа твердо сказал, что остановит машину, и в ресторан Алиса не поедет. Это был второй ''удар''», — поведала Симона и отметила, что внучка в итоге все же извинилась, причем сделала это добровольно.

Видимо, взрывным характером Алиса пошла в папу, а отходчивостью — в спокойную и рассудительную Алену.

Алиса Тимуровна уже добилась немалых успехов — чего греха таить, для своего возраста она очень развита. Многие подписчики Симоны критикуют ее отношение к внучке — мол, зачем вы лишаете ребенка детства, не все взрослые могут пахать так, как она! Кто-то пишет, что так бабушка реализует свои юношеские мечты, которым не удалось свершиться из-за раннего замужества и рождения двоих сыновей, которым она посвятила все свое время. Такие заявления Симона оставляет без ответа — да и смысла в их комментировании нет. 

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Стоит лишь взглянуть в счастливые глаза неугомонной Алисы, когда та поет, танцует, катается на серфе или плавает с дельфинами, — ни о каких страданиях нет и речи. Уверены, девочка счастлива, что ее детство именно такое — активное, заполненное интересными увлечениями и занятиями, а не потраченное впустую в обнимку с телефоном или планшетом.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Тема бабкиного пальца не раскрыта, непорядок.
  • Вот что деньги всемогущие делают!
  • Я раньше не верила, что детям реально может нравиться вот это все, пока лично не узнала девочку, которая ходит на 8 кружков, помимо сада и очень ей везде нравится! Довольная, счастливая. Моей дочке, кроме рисования, ничего не нравится. Если б я ее так развивала, как Алису, то сломала бы психику, наверное. Здорово, что Алисе все нравится! А нервными и гиперактивными, как ниже писали, дети сплошь и рядом в семьях с папами и мамами.
  • В принципе, как у многих. Все ходят по кружкам. Да, в шесть лет можно заниматься всем подряд, время позволяет, потом отсеивается то, что не получается и к чему не лежит душа. Обычное, в общем-то детство, ну с поправкой на фин. достаток только.
  • Что за вброс? Всем и так понятно, отец бросил дочь, на матери не женат, ребенка пихают в экстрим для инсты, бабушки слишком много в жизни девочки. Упаси от такого примера окружения, про сосание пальцев и так все поеятно, невротическое состояние ребенка просто кричит - остановитесь. Еще и диагноз бабушка озвучила - гиперактивность
  • Нужны мама*
  • Детям нужны сама и папа, насколько счастлив ребёнок, который живет с бабушкой при живых родителях, можно только догадываться, особенно видя, как папа любит свою семью и сына

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