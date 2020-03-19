Безостановочная учеба, балет и слезы: как живет Алиса Юнусова, «золотая дочь» Тимати и Алены Шишковой

Алиса Юнусова родилась в 2014 году на далеком острове Гаити, в столице Доминиканской республики. Похоже, это во многом определило будущую жизнь дочери Тимати и Алены Шишковой, ведь девочка просто обожает экзотические страны и активный отдых у моря — она с рождения привыкла к жаре, солнцу, воде и свободе.
Спустя некоторое время после появления дочери на свет Тимати и Алена приняли решение расстаться, но сделали это так элегантно и интеллигентно, что этому у них многим стоило бы поучиться. Без скандалов и обвинений они разошлись в разные стороны, а воспитывать Алису договорились вдвоем. И это реальный пример того, как «совместная опека» воплощается не только на бумаге, но и в реальной жизни.
Тимур Ильдарович каждую свободную минуту проводит рядом с Алисой Тимуровной — девочка ездит с папой практически во все заграничные отпуска, ходит с ним на светские мероприятия и занимается «повторюшничеством». Тимати питает слабость к экстремальным видам спорта, и Алиса в этом плане от отца далеко не уходит.
Именно с подачи Тимати Алиса начала заниматься плаванием чуть ли не с первых месяцев жизни, а потом освоила и серф. «Гордый отец», как сам себя называет рэпер, тренировал дочь каждый день, и в итоге уже в пять лет она мастерски рассекала по волнам без помощи и страховки.
Как личность разносторонняя, Алиса любит не только океан и экстрим, но и изысканные плие, релеве и батманы — девочка занимается балетом, и вполне серьезно. На ее показательных выступлениях всегда аншлаг и громкие крики «браво».
Бабушка звездной девочки Симона Черноморская, которая в большей степени занимается Алисой после расставания ее родителей (поскольку они постоянно работают), делится подробностями о жизни внучки в Инстаграме. Так что то, с каким трудом Алисе даются сложные пассы, для ее подписчиков не является загадкой.
«Моя маленькая трудяжка! Сердце разрывается, когда я целую слезы, которые ты старательно ото всех скрываешь. Знаю, как больно, но ты терпишь! Ты не хочешь, чтобы кто-то увидел тебя слабой! Верю в тебя и очень горжусь!» — похвалила однажды Алису Симона на весь Инстаграм.
Кстати, Симона как-то отмечала, что не видит в Алисе выдающихся врожденных данных для занятий балетом. Однако, по мнению главной инста-бабушки страны, это не значит, что ее внучка не сможет добиться успеха. «Ей нравится заниматься, а мне нравится, что она слушает хорошую классическую музыку, учится одерживать победы над собой и уже с удовольствием смотрит балет, а я с интересом наблюдаю за ее ростом».
Симона, будем откровенны, вообще не раз говорила, что не считает Алису «одаренной», но опять же — «терпение и труд все перетрут».
Юнусова-младшая занимается балетом в хореографической студии под присмотром преподавателей Большого театра, что уже достаточная нагрузка для шестилетней девочки. Но она не останавливается на танцах в пачке и пуантах и пробует себя и в других видах деятельности.
Вообще, дочь Тимати и Алены — живое олицетворение стихотворения Агнии Барто «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота. За кружок по рисованью тоже все голосовали».
Пресловутый «драмкружок» тоже присутствует в жизни звездной девочки. Она регулярно посещает занятия в школе «Актер». Сдается нам, что Алиса сама может научить всех преподавателей и учеников артистизму, ведь у нее это врожденное. Она так душевно и по-актерски честно поет, что все соцсети сбегаются посмотреть.
Например, совсем недавно Симона выложила в Инстаграм, как ее внучка исполняет «Танго» из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина». Реакция подписчиков колеблется от умиления до гомерического смеха, ведь Алиса исполнила песню со всей душой и экспрессией.
Белокурая именинница и на этом не остановилась. Алиса периодически летает в аэротрубе! То, чего боятся многие взрослые, девочка делает уже пару лет на регулярной основе без страха и упрека! Казалось бы, бабушка (как и все бабушки в этой стране) должна быть категорически против такого экстремального развлечения Алисы, но нет!
Симона поддерживает занятия внучки и отмечает, что такой вид спорта научит ее грамотно владеть собственным телом и правильно с ним обращаться.
Но и это еще не все: Алиса также занимается рисованием, катается на коньках и сноуборде, участвует в конкурсах чтецов, поет и танцует, играет на пианино, а также очень серьезно занимается образованием. Да-да, при том, что девочка пойдет в первый класс только в следующем году.
Родители и бабушка с самого детства начали увлекать Алису Тимуровну самыми разными занятиями. С малышкой занимаются профессиональные педагоги, которые учат ее чтению, письму, математике, английскому и логике. Есть подозрение, что дочь рэпера с первых же дней в школе заскучает и вскоре ее либо переведут в класс постарше, либо отправят на домашнее обучение, чтобы та закончила образовательное учреждение экстерном — в свои шесть лет она явно знает намного больше, чем все первоклассники страны вместе взятые. Да и усидеть на месте, когда ей не очень-то и интересно, девочка не может.
«Алиса не любит монотонный труд, требующий терпения и аккуратности, но в нашей жизни эти навыки, увы, необходимы», — говорила Симона.
Педагогов Алисе нанимают самых лучших и проверенных. Главное условие — чтобы они не просто вдалбливали в ученицу знания, а преподносили их в игровой форме, дабы девочка не уставала и не отвлекалась. В конце концов, учеба должна быть в удовольствие, верно?
Вообще, Алиса с ее физическими данными вполне могла бы пойти по стопам своей мамы и стать моделью. Тем более она уже успела попробовать себя на этом поприще. Прошлым летом дочь Тимати впервые вышла на подиум и представила новую коллекцию своей бабушки «Хиппи» (Симона выпускает одежду совместно с брендом Dnk).
Впрочем, бабушка не хочет для своей внучки такого будущего. «Я не могу одобрять или нет чью-то профессию, просто мне бы хотелось для Алисы чего-то другого, но если это будет ее выбор, то деваться некуда», — не так давно отметила мадам Черноморская. Действительно, зря она нанимает высококвалифицированных педагогов и тратит все свое время на развитие и образование внучки?
Алису «к счастью» (опять же, со слов Симоны) модельное будущее не привлекает, но вот дома она обожает устраивать «показы мод», прихорашиваться и разыгрывать дефиле в образах, которые подбирает себе сама. Мамины гены.
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — писал Пушкин. Алиса этому правилу следует беспрекословно. Девочка частенько приходит в салон Тимати, где с удовольствием делает маникюр и педикюр. В человеке ведь все должно быть прекрасно.
Родители девочки уверены, что любая женщина должна уметь вести домашнее хозяйство, поэтому с малых лет Алисе прививают и эти навыки. Шестилетняя блондинка уже умеет готовить, стирать, гладить, развешивать вещи и убирать за собой.
Если по милым фото и видео в Инстаграме вам вдруг показалось, что Алиса Тимуровна — ангел во плоти, то спешим вас разубедить. Это далеко не так. Девочка очень упрямая, а характер у нее — ого-го. Бывает, что и до скандалов доходит.
Симона Яковлевна рассказывала, что однажды Алиса очень сильно повздорила с папой, когда тот не исполнил ее каприз. «Мы приехали в магазин за обещанными браслетиками и… Ей их не купили! На самом деле, конечно, купили, только она не видела. Это был первый ''удар''», — рассказала бабушка.
«Мы сели в машину, чтобы ехать на ужин, и вот тут началась истерика. Алиса твердила на повторе, что больше не любит папу, что все вокруг плохие, и извиняться она не намерена. Предложение успокоиться и не портить всем отдых было отвергнуто. Тогда папа твердо сказал, что остановит машину, и в ресторан Алиса не поедет. Это был второй ''удар''», — поведала Симона и отметила, что внучка в итоге все же извинилась, причем сделала это добровольно.
Видимо, взрывным характером Алиса пошла в папу, а отходчивостью — в спокойную и рассудительную Алену.
Алиса Тимуровна уже добилась немалых успехов — чего греха таить, для своего возраста она очень развита. Многие подписчики Симоны критикуют ее отношение к внучке — мол, зачем вы лишаете ребенка детства, не все взрослые могут пахать так, как она! Кто-то пишет, что так бабушка реализует свои юношеские мечты, которым не удалось свершиться из-за раннего замужества и рождения двоих сыновей, которым она посвятила все свое время. Такие заявления Симона оставляет без ответа — да и смысла в их комментировании нет.
Стоит лишь взглянуть в счастливые глаза неугомонной Алисы, когда та поет, танцует, катается на серфе или плавает с дельфинами, — ни о каких страданиях нет и речи. Уверены, девочка счастлива, что ее детство именно такое — активное, заполненное интересными увлечениями и занятиями, а не потраченное впустую в обнимку с телефоном или планшетом.
19 марта 2020 · ·
Комментарии7