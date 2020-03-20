«Я уже три дня страдаю»: Лука Сафронов едва справляется без туалетной бумаги

Пианист Лука Сафронов признался, что вынужден обходиться без туалетной бумаги уже третий день. Ее, напомним, скупают в магазинах в несметных количествах.

После новостей о пандемии коронавируса россияне всерьез испугались за свое здоровье. Многие самоизолировались, чтобы сократить до минимума контакты с окружающими. А для того, чтобы нормально прожить две-три недели (надеемся, что не больше) в четырех стенах, основательно закупились. На полках супермаркетов всего за несколько дней исчезли некоторые продукты и туалетная бумага.

20 марта Лука Сафронов выложил видео в своем Инстаграме, обратившись к подписчикам с серьезным заявлением. 30-летнего наследника известного художника не устраивает возникшая паника. Ведь от этого страдают все, в том числе и сам молодой человек.

«Хватит скупать всю тушенку и туалетную бумагу! Если отсутствие первого в магазинах меня не расстраивает, то вот без второго я уже три дня страдаю», — заявил Лука.

...
Лука Сафронов пожаловался на дефицит туалетной бумаги
1 из 8

Интересно, что многие жители России вынуждены закупаться продуктами на недели вперед не из-за страха остаться без еды, а из-за паникующих людей, сметающих все на своем пути. 

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Опу можно и подмыть

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633