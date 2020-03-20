После новостей о пандемии коронавируса россияне всерьез испугались за свое здоровье. Многие самоизолировались, чтобы сократить до минимума контакты с окружающими. А для того, чтобы нормально прожить две-три недели (надеемся, что не больше) в четырех стенах, основательно закупились. На полках супермаркетов всего за несколько дней исчезли некоторые продукты и туалетная бумага.
20 марта Лука Сафронов выложил видео в своем Инстаграме, обратившись к подписчикам с серьезным заявлением. 30-летнего наследника известного художника не устраивает возникшая паника. Ведь от этого страдают все, в том числе и сам молодой человек.
«Хватит скупать всю тушенку и туалетную бумагу! Если отсутствие первого в магазинах меня не расстраивает, то вот без второго я уже три дня страдаю», — заявил Лука.
Интересно, что многие жители России вынуждены закупаться продуктами на недели вперед не из-за страха остаться без еды, а из-за паникующих людей, сметающих все на своем пути.
20 марта 2020 · ·
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