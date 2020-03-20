После новостей о пандемии коронавируса россияне всерьез испугались за свое здоровье. Многие самоизолировались, чтобы сократить до минимума контакты с окружающими. А для того, чтобы нормально прожить две-три недели (надеемся, что не больше) в четырех стенах, основательно закупились. На полках супермаркетов всего за несколько дней исчезли некоторые продукты и туалетная бумага.