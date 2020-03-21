Во время карантина многие звезды решили выдохнуть и посвятить свободное время себе любимым. Знаменитости публикуют видео с советами по уходу за кожей, рецептами вкусных блюд и делятся фильмами и сериалами, которые уже успели посмотреть.
Елена Перминова также активно показывает свою «жизнь в четырех стенах». На днях она поделилась новым видео и сделала признание.
«Удивительно, я не занимаюсь спортом 10 дней вообще. Я не делаю массажи, эндосферу от отеков. Ем в разы больше, чем раньше. И такой вес», — написала Елена.
При росте 178 см девушка весит 51,8 кг.
Напомним, что недавно Елена перенесла операцию по удалению диастаза и грыжи. На следующий день модель поделилась со своими поклонниками радостной для нее новостью — талия уменьшилась на 3 см.
21 марта 2020 · ·
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