«Леди грация»: Анастасия Тарасова показала, как танцует ее полуторагодовалая дочь

Анастасия Тарасова посвящает дочерям максимум внимания в своих соцсетях. В микроблоге супруги футболиста почти каждый день появляются новые снимки с 1,5-годовалой Миланой и малышкой Евой.

Если младшая пока лишь тихо посапывает на всех фото и видео, то старшая наоборот показывает характер и первые успехи в разных областях.

К тому же малышка очень любит позировать на камеру, поэтому регулярно становится героиней маминых инстаграм-историй.