«Леди грация»: Анастасия Тарасова показала, как танцует ее полуторагодовалая дочь

Анастасия Тарасова посвящает дочерям максимум внимания в своих соцсетях. В микроблоге супруги футболиста почти каждый день появляются новые снимки с 1,5-годовалой Миланой и малышкой Евой.
Если младшая пока лишь тихо посапывает на всех фото и видео, то старшая наоборот показывает характер и первые успехи в разных областях.
К тому же малышка очень любит позировать на камеру, поэтому регулярно становится героиней маминых инстаграм-историй.
23 марта Анастасия снова показала серию видео с участием старшей дочери. В них девочка забавно танцует под русские народные песни.
«Вот что значит донские корни!» — шутливо прокомментировала танцы девочки модель.
Особенно насмешило Тарасову одно из движений дочери: девочка взяла маленький футбольный мяч и начала ловко крутить его в руке.
«Ну леди грация, ну грация!» — продолжила хвалить дочь Анастасия. Честно говоря, мы тоже поражены этим движением Миланы и пересматриваем момент, где она лихо крутит мяч.
23 марта 2020 · ·
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