«Леди грация»: Анастасия Тарасова показала, как танцует ее полуторагодовалая дочь

Анастасия Тарасова часто делится с фолловерами забавными видео с участием своей старшей дочери Миланы. Недавно молодая мама показала, как умело девочка двигается под русские народные песни. 

Анастасия Тарасова
Анастасия Тарасова с дочерью

Анастасия Тарасова посвящает дочерям максимум внимания в своих соцсетях. В микроблоге супруги футболиста почти каждый день появляются новые снимки с 1,5-годовалой Миланой и малышкой Евой. 

Если младшая пока лишь тихо посапывает на всех фото и видео, то старшая наоборот показывает характер и первые успехи в разных областях. 

К тому же малышка очень любит позировать на камеру, поэтому регулярно становится героиней маминых инстаграм-историй. 

23 марта Анастасия снова показала серию видео с участием старшей дочери. В них девочка забавно танцует под русские народные песни. 

«Вот что значит донские корни!» — шутливо прокомментировала танцы девочки модель. 

Особенно насмешило Тарасову одно из движений дочери: девочка взяла маленький футбольный мяч и начала ловко крутить его в руке. 

...
Анастасия Тарасова показала танцы дочери Миланы
1 из 10

«Ну леди грация, ну грация!» — продолжила хвалить дочь Анастасия. Честно говоря, мы тоже поражены этим движением Миланы и пересматриваем момент, где она лихо крутит мяч. 

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633