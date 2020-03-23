Нателла Крапивина отреагировала на слова экс-директора Светланы Лободы о ее самом большом комплексе

Бывший концертный директор Светланы Лободы Стас Пшеницын рассказал в одной из программ о «самом большом ее комплексе». Нателла Крапивина не оставила эти слова без внимания.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Фигуре Светланы Лободы завидуют миллионы. Длинные ноги, осиная талия, пышная грудь, упругие ягодицы... Однако на днях бывший концертный директор Лободы Стас Пшеницын, сидя в кресле программы «Звезды сошлись» на НТВ, уверял, что Светлана стесняется своего тела. 

«Я видел ее без макияжа и без всего. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие ж***. Лобода пользуется поролоновыми накладками для объема ягодиц», — поведал Стас.

Пшеницына тут же осудили: в первую очередь, за то, что он ведет себя не по-мужски, раскрывая секреты артистки, даже если все то, что он сказал, — правда. Признаться, как раз в правдивость слов Стаса тоже верилось с трудом. 

СМИ одно за другим стали публиковать эту новость, но Светлана продолжала хранить молчание. Вместо нее слово взяла Нателла Крапивина. «Ржу, не могу! Клоун Стасик Пшеницын сделал мой день! Самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы! Директором, Карл! То есть мною! Мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные... У Лободы поролон в попе от рождения, а еще пропеллер там же! Поэтому она летает! А некоторым ползать до конца жизни — с ж**** на плечах вместо головы», — эмоционально высказалась продюсер артистки. 

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Кто бы мог подумать, что фигура Светланы Лободы может обсуждаться в негативном ключе
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Свой пост Нателла сопроводила говорящим роликом, в котором очевидно, что фигура Светланы — результат ее трудов в спортзале, а не каких-то накладок. 

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Уж что, а фигура у Лободы зачетная.

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