СМИ одно за другим стали публиковать эту новость, но Светлана продолжала хранить молчание. Вместо нее слово взяла Нателла Крапивина. «Ржу, не могу! Клоун Стасик Пшеницын сделал мой день! Самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы! Директором, Карл! То есть мною! Мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные... У Лободы поролон в попе от рождения, а еще пропеллер там же! Поэтому она летает! А некоторым ползать до конца жизни — с ж**** на плечах вместо головы», — эмоционально высказалась продюсер артистки.