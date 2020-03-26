Из-за сильнейшего стресса Екатерина Диденко похудела до 46 кг

В последнее время Екатерина Диденко находится в постоянном напряжении. Она до сих пор не может оправиться от трагедии, которая произошла 29 февраля с ее мужем. Подписчики Диденко, а также представители СМИ накаляют обстановку и продолжают давить на больную рану блогерши.
Екатерина находит поддержку в семье и общении с детьми. Также она призналась, что именно активность в Инстаграме помогает ей «не сойти с ума». Поэтому каждый день она выкладывает посты и видео, делится с подписчиками своими переживаниями и мыслями.
Так недавно Диденко рассказала, что из-за постоянного стресса начала активно терять вес. Саму девушку это не радует, так как она понимает — резкое похудение до добра не доводит.
«46,65 кг. Не помню, когда в последний раз столько весила. У меня есть аппетит, но кусок в горло не лезет. Хотя дома полно еды», — рассказала Екатерина.
По словам блогера, она старается есть хотя бы один раз в день. И, конечно же, девушка пьет много воды. Екатерина прекрасно понимает, что отсутствие аппетита — причина постоянных негативных эмоций и нестабильных нервов. Она прилагает все усилия, чтобы прийти в себя.
Также Диденко рассказала о советах психолога, которые должны ей помочь скорее оправиться от горя. Ей порекомендовали снять портреты погибшего мужа в спальне и посмотреть на свою реакцию. По мнению специалиста, фотографии могут постоянно напоминать Екатерине о пережитых трагических событиях.
26 марта 2020 · ·
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