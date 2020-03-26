Из-за сильнейшего стресса Екатерина Диденко похудела до 46 кг

Давление со стороны интернет-пользователей и журналистов довели Екатерину Диденко до нервного срыва. Из-за этого она, как признается сама, сильно похудела.

В последнее время Екатерина Диденко находится в постоянном напряжении. Она до сих пор не может оправиться от трагедии, которая произошла 29 февраля с ее мужем. Подписчики Диденко, а также представители СМИ накаляют обстановку и продолжают давить на больную рану блогерши.

Екатерина находит поддержку в семье и общении с детьми. Также она призналась, что именно активность в Инстаграме помогает ей «не сойти с ума». Поэтому каждый день она выкладывает посты и видео, делится с подписчиками своими переживаниями и мыслями.

Так недавно Диденко рассказала, что из-за постоянного стресса начала активно терять вес. Саму девушку это не радует, так как она понимает — резкое похудение до добра не доводит.

«46,65 кг. Не помню, когда в последний раз столько весила. У меня есть аппетит, но кусок в горло не лезет. Хотя дома полно еды», — рассказала Екатерина.

По словам блогера, она старается есть хотя бы один раз в день. И, конечно же, девушка пьет много воды. Екатерина прекрасно понимает, что отсутствие аппетита — причина постоянных негативных эмоций и нестабильных нервов. Она прилагает все усилия, чтобы прийти в себя.

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Екатерина Диденко призналась, что из-за стресса сильно похудела
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Также Диденко рассказала о советах психолога, которые должны ей помочь скорее оправиться от горя. Ей порекомендовали снять портреты погибшего мужа в спальне и посмотреть на свою реакцию. По мнению специалиста, фотографии могут постоянно напоминать Екатерине о пережитых трагических событиях.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

3
под именем
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  • Ну на чем можно еще ей пропиариться, почти все популярные методы она уже за неделю использовала.
  • "ЛезИт".....
  • Хорошо, что написали, что она заставляет себя хоть раз в день "покушать" (так, кстати, выражаются только необразованные люди), а то тревожно было очень. Со стулом, я так вижу, проблем тоже нет, раз она регулярно сливает всё ЭТО в сеть.

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