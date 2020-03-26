Из-за сильнейшего стресса Екатерина Диденко похудела до 46 кг

Так недавно Диденко рассказала, что из-за постоянного стресса начала активно терять вес. Саму девушку это не радует, так как она понимает — резкое похудение до добра не доводит.

«46,65 кг. Не помню, когда в последний раз столько весила. У меня есть аппетит, но кусок в горло не лезет. Хотя дома полно еды», — рассказала Екатерина.

По словам блогера, она старается есть хотя бы один раз в день. И, конечно же, девушка пьет много воды. Екатерина прекрасно понимает, что отсутствие аппетита — причина постоянных негативных эмоций и нестабильных нервов. Она прилагает все усилия, чтобы прийти в себя.