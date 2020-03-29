26 букетов и дорогой автомобиль: Дмитрий Тарасов преподнес жене королевский подарок

29 марта Анастасия Тарасова отмечает свой 26-й день рождения. С раннего утра ее поздравляют в соцсетях родные и друзья. Девушка наверняка планировала устроить вечеринку или собрать всех на ужин, но из-за коронавируса все пришлось отменить. Так что сегодня в программе лишь домашние посиделки с мужем и дочками. Они уже вручили свои подарки.
Старшая дочь Милана исполнила для мамы танец, а супруг Дмитрий пригласил любимую женщину во двор.
Именно там ее ждал подарок — 26 пышных букетов и белоснежный автомобиль, украшенный большим розовым бантом.
«Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки. Люди, что я хочу сказать: ''Спасибо, Бог, спасибо''. Моему самому любимому и любящему мужу! Моим девочкам», — сообщила под снимком именинница.
Дмитрий Тарасов в свою очередь пообещал супруге быть в ответе за ее счастье и благополучие. И попросил оставаться «такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной».
29 марта 2020 · ·
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