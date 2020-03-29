26 букетов и дорогой автомобиль: Дмитрий Тарасов преподнес жене королевский подарок

«Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки. Люди, что я хочу сказать: ''Спасибо, Бог, спасибо''. Моему самому любимому и любящему мужу! Моим девочкам», — сообщила под снимком именинница.