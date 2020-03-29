26 букетов и дорогой автомобиль: Дмитрий Тарасов преподнес жене королевский подарок

Дмитрий Тарасов боготворит свою жену Анастасию и не скупится на подарки. Так, в честь дня рождения он презентовал ей автомобиль. 

29 марта Анастасия Тарасова отмечает свой 26-й день рождения. С раннего утра ее поздравляют в соцсетях родные и друзья. Девушка наверняка планировала устроить вечеринку или собрать всех на ужин, но из-за коронавируса все пришлось отменить. Так что сегодня в программе лишь домашние посиделки с мужем и дочками. Они уже вручили свои подарки.

Старшая дочь Милана исполнила для мамы танец, а супруг Дмитрий пригласил любимую женщину во двор.

Именно там ее ждал подарок — 26 пышных букетов и белоснежный автомобиль, украшенный большим розовым бантом.

«Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки. Люди, что я хочу сказать: ''Спасибо, Бог, спасибо''. Моему самому любимому и любящему мужу! Моим девочкам», — сообщила под снимком именинница. 

Дмитрий Тарасов в свою очередь пообещал супруге быть в ответе за ее счастье и благополучие. И попросил оставаться «такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной».

29 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • 26 букетов? Так чётное же число )
  • Какие они красивые!!! Красивая пара, красивая и счастливая семья!!! Дмитрия окружают три Ангела!!! Старшая вылитый папа, младшенькая - пока не очень понятно, по крайней мере нюпо фото. Счастья! Счастья!! Счастья!!! С днём рождения!!! Урааа!! 🎉🎉🎉🎉🎉💐💐💐💐💐
  • Очередная звездень -потребитель. Шарки, букетики, машинки. Может хватит все уже пластиком засорять, уж без шариков-то можно обойтись?
  • Надеюсь, что они по стопам Джигана не пойдут, уж больно все это похоже, жизнь на показуха, а внутри......
  • Люди и все, что я хочу сказать: ''Спасибо, Бог, спасибо''. Люди и все, расшифруйте, пожалуйста
  • Вторые Самойловы, жизнь на показ. Понты в квадрате.
  • о, Димка авто себе купил снова! и машину наське он уже раз "дарил"... Мы помним ))
  • А какой подарок Бузовой подарил Дава, ведь у нее тоже недавно был день рождения?
  • А Бузовой кто-то недавно подарил браслетик за 300 т р. Ну что завидно Оленька?
  • Как всегда, уродство и пошлятина! Эти люди что нибудь порядочное способны произвести? НУ почему всегда такая бесвкусица??? 🙈🤮🤢

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