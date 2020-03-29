«Мамин сын»: Оксана Самойлова рада тому, каким спокойным растет Давид

Оксана Самойлова и Джиган решили не скрывать лицо сына от фолловеров. Счастливая мама регулярно публикует новые фото и видео с малышом и раскрывает трогательные подробности о нем. 

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова с сыном

Полтора месяца назад Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У пары родился долгожданный сын Давид. 

Многие знаменитости скрывают лица своих маленьких детей. А вот Оксана и Джиган не стали прятать мальчика от фолловеров. 

С первых дней жизни и рэпер, и бизнесвумен показывают Давида. 

29 марта Самойлова поделилась очередной порцией фото и видео с крохой-сыном. 

В инстаграм-историях молодая женщина показывает, как спокойно ведет себя Давид. А ведь на заднем фоне слышна громкая музыка — судя по всему, это папа Джиган слушает рэп. 

Оксана поразилась тихому характеру малыша и призналась, что даже не могла предположить, каким будет ее сын. 

«Когда я была беременна, мне ни разу не удалось представить, как будет выглядеть мой сын. Фантазия рисовала Ариелу, Лею или Майю. А потом родился этот милаш. Такой до невозможности сладкий, и при этом мальчик! На кого он похож, по-вашему?» — спросила у фолловеров молодая мама. 

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Оксана Самойлова показала новые фото малыша Давида
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Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Давид — точная копия Оксаны. «Все черты абсолютно ваши», «Мамин сыночек!», «Ну хоть четвертый ребенок пошел в вас», — прокомментировали подписчики звезды.

А как кажется вам, на кого больше похож Давид?

29 марта 2020 · Текст: · Фото:

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