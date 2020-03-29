В инстаграм-историях молодая женщина показывает, как спокойно ведет себя Давид. А ведь на заднем фоне слышна громкая музыка — судя по всему, это папа Джиган слушает рэп.

Оксана поразилась тихому характеру малыша и призналась, что даже не могла предположить, каким будет ее сын.

«Когда я была беременна, мне ни разу не удалось представить, как будет выглядеть мой сын. Фантазия рисовала Ариелу, Лею или Майю. А потом родился этот милаш. Такой до невозможности сладкий, и при этом мальчик! На кого он похож, по-вашему?» — спросила у фолловеров молодая мама.