Полтора месяца назад Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У пары родился долгожданный сын Давид.
Многие знаменитости скрывают лица своих маленьких детей. А вот Оксана и Джиган не стали прятать мальчика от фолловеров.
С первых дней жизни и рэпер, и бизнесвумен показывают Давида.
29 марта Самойлова поделилась очередной порцией фото и видео с крохой-сыном.
В инстаграм-историях молодая женщина показывает, как спокойно ведет себя Давид. А ведь на заднем фоне слышна громкая музыка — судя по всему, это папа Джиган слушает рэп.
Оксана поразилась тихому характеру малыша и призналась, что даже не могла предположить, каким будет ее сын.
«Когда я была беременна, мне ни разу не удалось представить, как будет выглядеть мой сын. Фантазия рисовала Ариелу, Лею или Майю. А потом родился этот милаш. Такой до невозможности сладкий, и при этом мальчик! На кого он похож, по-вашему?» — спросила у фолловеров молодая мама.
Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Давид — точная копия Оксаны. «Все черты абсолютно ваши», «Мамин сыночек!», «Ну хоть четвертый ребенок пошел в вас», — прокомментировали подписчики звезды.
А как кажется вам, на кого больше похож Давид?
29 марта 2020 · ·
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