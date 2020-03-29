Татьяна Брухунова наконец подтвердила, что у них с Петросяном появился сын

Все же не бывает дыма без огня! На днях в Сети появилась информация о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын. Пара все отрицала, но случайный комментарий Татьяны расставил все на свои места.

23 марта Рунет взорвала новость — 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова стали родителями. По словам анонимных источников, ребенок появился на свет в Дубае. Это мальчик. Родила его суррогатная мать.

Журналисты тут же бросились к виновникам торжества за комментариями, но те все отрицали. «Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — заявил Евгений Ваганович.  

Татьяна закрыла комментарии в соцсетях и продолжила публиковать свои красивые завтраки и рецепты пирогов. И тут кое-что произошло!

29 марта мы узнали, что у Божены Рынской родилась дочь. Звездные друзья журналистки активно поздравляли ее в Инстаграме. Была среди них и Брухунова. 

Внимательно читаем переписку Божены и Татьяны и замечаем следующее: на поздравления Брухуновой Рынска поздравляет в ответ: «И вас также! Вот вам готовая невеста!»

Ответ Татьяны в виде смайлика с сердечками говорит лишь об одном — она и правда стала мамой! 

29 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

10
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  • Какая гадость.....
  • Пипец!!!!Молодая,а сама родить не смогла))))Дедушка способен только в пробирку плюнуть)))
  • Молодая такая,что же сама то не смогла родить))))Дедушка совсем не смог ,кроме как в пробирку плюнуть)))))
  • До чего же она неприятная!
  • Ирина
  • Ни разу не мать!
  • Я так сразу на Божениной Жене женила его в своей голове. И тут коментарии подобные
  • Дети рождаются, а появляются тараканы в башке.
  • 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
  • Ребенок и уже женственный.мрак

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