Татьяна Брухунова наконец подтвердила, что у них с Петросяном появился сын

23 марта Рунет взорвала новость — 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова стали родителями. По словам анонимных источников, ребенок появился на свет в Дубае. Это мальчик. Родила его суррогатная мать.
Журналисты тут же бросились к виновникам торжества за комментариями, но те все отрицали. «Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — заявил Евгений Ваганович.
Татьяна закрыла комментарии в соцсетях и продолжила публиковать свои красивые завтраки и рецепты пирогов. И тут кое-что произошло!
29 марта мы узнали, что у Божены Рынской родилась дочь. Звездные друзья журналистки активно поздравляли ее в Инстаграме. Была среди них и Брухунова.
Внимательно читаем переписку Божены и Татьяны и замечаем следующее: на поздравления Брухуновой Рынска поздравляет в ответ: «И вас также! Вот вам готовая невеста!»
Ответ Татьяны в виде смайлика с сердечками говорит лишь об одном — она и правда стала мамой!
29 марта 2020 · ·
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