Татьяна Брухунова наконец подтвердила, что у них с Петросяном появился сын

23 марта Рунет взорвала новость — 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова стали родителями. По словам анонимных источников, ребенок появился на свет в Дубае. Это мальчик. Родила его суррогатная мать.



Журналисты тут же бросились к виновникам торжества за комментариями, но те все отрицали. «Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — заявил Евгений Ваганович.