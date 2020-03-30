Культовая певица из 1990-х Саша Зверева получила вторую волну славы, когда стала заниматься блогерской деятельностью. Сегодня за жизнью 39-летней певицы и ее семьи следят почти 2 миллиона фолловеров.
В своем Инстаграме Зверева рассказывает о здоровом образе жизни.
Немаловажной темой для Саши является и беременность — уже совсем скоро женщина станет мамой в четвертый раз.
Недавно Зверева решила поделиться с подписчицами-будущими мамами своим мнением об интиме в этот особенный период жизни.
Сама Саша не отказывается от секса во время беременности, хотя и испытывает немало трудностей во время близости.
Певица жалуется, что из-за положения она стала получать меньше удовольствия. «Кто-то будто раз и забрал оргазм! Вот тот самый, пиковый, когда дрожь и не можешь больше молчать. То есть приятное осталось, но без остроты момента уже. Ну как так?» — сокрушается знаменитость.
Зверева считает, что во время беременности не стоит отказывать мужу в близости. Если же врач запрещает заниматься сексом, певица советует искать «обходные пути».
«Как говорит, моя российская акушерка Катя: ''Девочки, ну вы хоть не бросайте мужей совсем в этот период! Массажик им сделайте с маслом разогревающим, поцелуйте от души!'' Даже непонятно, как в такой ситуации переходить к ''душевным поцелуям'', ибо муж может решить, что вырвало тебя от его прекрасного ''короля-льва'', а не от того, что тебе все, что в рот ни засунь, пойдет обратно. Поэтому до 12-й недели хорошее самочувствие реально надо ловить! Или утешаться близкими разговорами, крепкими сплетениями рук и ног», — рассказывает Зверева.
30 марта 2020 · ·
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