«Кто-то забрал оргазм»: Саша Зверева откровенно рассказала о сексе во время беременности

Саша Зверева активно ведет микроблог, посвященный здоровому образу жизни. Иногда певица поднимает интимные темы — например, рассказывает фолловерам о сексуальной жизни во время ожидания ребенка. 

Саша Зверева
Саша Зверева с мужем

Культовая певица из 1990-х Саша Зверева получила вторую волну славы, когда стала заниматься блогерской деятельностью. Сегодня за жизнью 39-летней певицы и ее семьи следят почти 2 миллиона фолловеров. 

В своем Инстаграме Зверева рассказывает о здоровом образе жизни. 

Немаловажной темой для Саши является и беременность — уже совсем скоро женщина станет мамой в четвертый раз. 

Саша Зверева

Недавно Зверева решила поделиться с подписчицами-будущими мамами своим мнением об интиме в этот особенный период жизни.

Сама Саша не отказывается от секса во время беременности, хотя и испытывает немало трудностей во время близости. 

Певица жалуется, что из-за положения она стала получать меньше удовольствия. «Кто-то будто раз и забрал оргазм! Вот тот самый, пиковый, когда дрожь и не можешь больше молчать. То есть приятное осталось, но без остроты момента уже. Ну как так?» — сокрушается знаменитость. 

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Саша Зверева рассказала об интимной жизни с мужем
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Зверева считает, что во время беременности не стоит отказывать мужу в близости. Если же врач запрещает заниматься сексом, певица советует искать «обходные пути».

«Как говорит, моя российская акушерка Катя: ''Девочки, ну вы хоть не бросайте мужей совсем в этот период! Массажик им сделайте с маслом разогревающим, поцелуйте от души!'' Даже непонятно, как в такой ситуации переходить к ''душевным поцелуям'', ибо муж может решить, что вырвало тебя от его прекрасного ''короля-льва'', а не от того, что тебе все, что в рот ни засунь, пойдет обратно. Поэтому до 12-й недели хорошее самочувствие реально надо ловить! Или утешаться близкими разговорами, крепкими сплетениями рук и ног», — рассказывает Зверева. 

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Нифига она подробности рубит))) у меня вообще интима давно не было. Сижу книжки читаю, а тут статья,что Саша Зверева оказывается себе ни в чем не отказывает даже будучи беременной... я почувствовала себя обделенной в этой жизни.

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