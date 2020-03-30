Культовая певица из 1990-х Саша Зверева получила вторую волну славы, когда стала заниматься блогерской деятельностью. Сегодня за жизнью 39-летней певицы и ее семьи следят почти 2 миллиона фолловеров.

В своем Инстаграме Зверева рассказывает о здоровом образе жизни.

Немаловажной темой для Саши является и беременность — уже совсем скоро женщина станет мамой в четвертый раз.