Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до 30 апреля

2 апреля Владимир Путин вновь выступил с обращением к гражданам России. Из главного: весь апрель объявлен нерабочим.

Владимир Путин

В России подходит к концу неделя, которая была объявлена Владимиром Путиным нерабочей. 2 апреля в 17 часов по Москве президент нашей страны выступил с новым обращением к гражданам. В первую очередь Владимир Владимирович поблагодарил медиков и других работников спецслужб за их верность профессии. 

Далее Путин объявил, что нерабочая неделя превращается в месяц. Все дни вплоть до 30 апреля в стране объявляются нерабочими с сохранением заработной платы. Владимир Владимирович отметил, что такие меры уже позволили значительно снизить распространение коронавируса. 

Кроме того, президент заявил, что отныне главы субъектов нашей большой страны будут наделены полномочиями самостоятельно принимать решение, какой режим вводить. 

В ближайшее время будет сформирован перечень объектов и предприятий, которые будут работать в прежнем режиме. В первую очередь, речь идет, конечно, об аптеках, банках, больницах, продуктовых магазинах. Президент призвал работодателей сделать все, чтобы сохранить рабочие места и доходы граждан. 

В завершение своей речи Владимир Владимирович заявил, что если ситуацию с COVID-19 удастся отрегулировать в кратчайшие сроки, период нерабочих дней может быть сокращен.  

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2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • У нас народ еще недельку,может две,посидит дома и пойдет митинговать...и короновирус до тыла всем будет..
  • Эти меры против коронавируса намного страшнее, чем сам вирус. Будет полный коллапс экономики, эта страна просто не может себе позволить сидеть дома месяц.
  • Бл я я я... как заиппали своим коронавирусом. Лучше уж умереть от коронавируса, чем от скуки дома поехать кукушкой. Че вы так трясетесь за свои тушки? Live fast, die young
  • почему не были озвучены конкретные меры поддержи населения!
  • А почему он не сообщил где можно взять частникам зарплату, которую он сохранил? Они ж не работают, дохода нет, чем платить сохранённую зп?
  • по оплате ЖКХ тоже режим "самоизоляция" ?
  • Онко могут домой переводить, скорее всего, потому что невозможно им обеспечить безопасность в общественной клинике. А так закрывают многие центры, даже офтальмологию. Не только онко. Стационары не берут новых.
  • Все стройки закрыли. Гастарбайтерам не то, что уехать не на что, но и кушать тоже. Чем закончится их безделье и безденежье...
  • а суды работают?

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