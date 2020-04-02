В России подходит к концу неделя, которая была объявлена Владимиром Путиным нерабочей. 2 апреля в 17 часов по Москве президент нашей страны выступил с новым обращением к гражданам. В первую очередь Владимир Владимирович поблагодарил медиков и других работников спецслужб за их верность профессии.



Далее Путин объявил, что нерабочая неделя превращается в месяц. Все дни вплоть до 30 апреля в стране объявляются нерабочими с сохранением заработной платы. Владимир Владимирович отметил, что такие меры уже позволили значительно снизить распространение коронавируса.