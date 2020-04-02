В России подходит к концу неделя, которая была объявлена Владимиром Путиным нерабочей. 2 апреля в 17 часов по Москве президент нашей страны выступил с новым обращением к гражданам. В первую очередь Владимир Владимирович поблагодарил медиков и других работников спецслужб за их верность профессии.
Далее Путин объявил, что нерабочая неделя превращается в месяц. Все дни вплоть до 30 апреля в стране объявляются нерабочими с сохранением заработной платы. Владимир Владимирович отметил, что такие меры уже позволили значительно снизить распространение коронавируса.
Кроме того, президент заявил, что отныне главы субъектов нашей большой страны будут наделены полномочиями самостоятельно принимать решение, какой режим вводить.
В ближайшее время будет сформирован перечень объектов и предприятий, которые будут работать в прежнем режиме. В первую очередь, речь идет, конечно, об аптеках, банках, больницах, продуктовых магазинах. Президент призвал работодателей сделать все, чтобы сохранить рабочие места и доходы граждан.
В завершение своей речи Владимир Владимирович заявил, что если ситуацию с COVID-19 удастся отрегулировать в кратчайшие сроки, период нерабочих дней может быть сокращен.
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2 апреля 2020 · ·
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