Публика по-разному относится к откровениями Диденко. Одни ее поддерживают и даже запускают флешмобы, другие не скрывают своего удивления, раздражения и непонимания. Она же дает им для этого массу поводов — то сделает тест на беременность и заснимет все на видео, то возьмет детей на руки и подойдет с ними к окну с вопросом хейтерам «вы хотите, чтобы я выпрыгнула?»