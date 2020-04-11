«Синие губы, куча медиков...»: Екатерина Диденко каждый вечер вспоминает ночь, когда потеряла мужа

Со смерти Валентина Диденко прошло 43 дня. В конце каждого из них Екатерина Диденко вспоминает свою самую страшную ночь.

Екатерина Диденко продолжает делиться в Инстаграме тем, как изменилась ее жизнь после смерти мужа. Напомним, Валентин погиб на вечеринке с сухим льдом в предпоследний день февраля. Девушка признается, что последние полтора месяца стали самыми сложными за все ее 29 лет. 

Публика по-разному относится к откровениями Диденко. Одни ее поддерживают и даже запускают флешмобы, другие не скрывают своего удивления, раздражения и непонимания. Она же дает им для этого массу поводов — то сделает тест на беременность и заснимет все на видео, то возьмет детей на руки и подойдет с ними к окну с вопросом хейтерам «вы хотите, чтобы я выпрыгнула?» 

Утром 11 апреля Екатерина опубликовала в инстаграм-историях видео, сделанное в машине, и поделилась сокровенным: «Самое сложное для меня сейчас — это время с 23:00 до 01:00. Когда дети уже спят, а я не могу найти себе места. Каждый раз вспоминаю кадры той трагической ночи. Синие губы... Искусственное дыхание... Куча медиков, МЧСников, и никто не перехватывает у меня Валю. С этими мыслями и воспоминаниями мне жить всю жизнь...» 

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Екатерина Диденко скорбит по мужу
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Блогерша признается, что справится с любыми трудностями, ведь у нее двое детей, ради которых она должна жить. 

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

8
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  • Вумен,зачем вы опять навязываете нам эту Диденко?Зачем персказывать то,что она у нее в инстаграм? Кому надо,тот зайдет к ней и почитает.Не хочу ничего про нее знать и даже от заголовков с ее фамилией тошнит.Забудьте о ней.Кстати,текст про нее даже не читала.Она -никто.
  • Мы уж соскучились, но вот опять. 😁
  • Какая же она противная..
  • Пора б вспоминать в одиночку своего мужа,так надоела со свои пиаром,боится ,что к ней интерес потеряют,мне лично она бесит,все на показ,никакого сочувствия ей нехочется даже писать,задолбала всех,уже она неактуальна ,есть более интересные темы,кроме нее
  • Сколько она вам платит за эти статьи ?
  • А про бровки, глазки - не забыла даже под маской. До чего противная баба.
  • Да, что же это такое? Нормы морали растоптаны, хватит.
  • Она вам приплачивает чтоли, чтобы писали про неё каждый день?! Её физиономия в купе с неадекватностью вызывает отвращение!

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