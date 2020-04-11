Екатерина Диденко продолжает делиться в Инстаграме тем, как изменилась ее жизнь после смерти мужа. Напомним, Валентин погиб на вечеринке с сухим льдом в предпоследний день февраля. Девушка признается, что последние полтора месяца стали самыми сложными за все ее 29 лет.
Публика по-разному относится к откровениями Диденко. Одни ее поддерживают и даже запускают флешмобы, другие не скрывают своего удивления, раздражения и непонимания. Она же дает им для этого массу поводов — то сделает тест на беременность и заснимет все на видео, то возьмет детей на руки и подойдет с ними к окну с вопросом хейтерам «вы хотите, чтобы я выпрыгнула?»
Утром 11 апреля Екатерина опубликовала в инстаграм-историях видео, сделанное в машине, и поделилась сокровенным: «Самое сложное для меня сейчас — это время с 23:00 до 01:00. Когда дети уже спят, а я не могу найти себе места. Каждый раз вспоминаю кадры той трагической ночи. Синие губы... Искусственное дыхание... Куча медиков, МЧСников, и никто не перехватывает у меня Валю. С этими мыслями и воспоминаниями мне жить всю жизнь...»
Блогерша признается, что справится с любыми трудностями, ведь у нее двое детей, ради которых она должна жить.
11 апреля 2020 · ·
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