«Она — моя жизнь»: Омид Тахмасеби впервые заговорил об Алене Шишковой

Интернет-пользователи в очередной раз оказались правы! Мужчина, которого считают бойфрендом Алены Шишковой, заговорил о звездной блондинке.   

Знакомьтесь, это Омид Тахмасеби. На днях о нем заговорили как о новом бойфренде Алены Шишковой. Ни сама Алена, ни этот брутальный красавец не комментировали свой роман, но последний пост Омида (вернее комментарий, оставленный под фото) все сказал за себя.  

11 апреля бизнесмен опубликовал на своей странице в Инстаграме селфи. Белоснежная рубашка, галстук, золотые часы, последний Айфон, идеальная щетина — не мужчина, а загляденье! Под снимком началась дискуссия.

Интернет-пользователи интересовались друг у друга, тот ли это мужчина, с которым встречается Шишкова. «Переживаю, чтобы лучший был рядом с Аленой», — написала одна из подписчиц. И тут Омид ей отвечает! «Она — моя жизнь», — сообщает нам Тахмасеби и добавляет в конце эмодзи в виде то ли невесты, то ли принцессы. Вот и подтверждение! Мы очень рады за Алену и желаем ей большого женского счастья. 

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

26
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Все турки говорят одно и тоже. Прям слово в слово.
  • Напоминает Гиагиа, который Каки. На фото всё и сразу.
  • Стока тюнинга,операций, процедур, диет ради вот этого всего
  • Хотелось бы, чтобы правда была. А не очередной красавчик раскручивается.
  • У НЕГО ЧАСЫ НА ОДНОМ ФОТО НА ПРАВОЙ РУКЕ, НА 2 ФОТО НА ЛЕВОЙ,КАК БУДТО ОН ЧАСЫ РЕКЛАМИРУЕТ.
  • Господи 😂 я не модель , и то через день такие Османы на Мерседесах на свидание зовут . Только нормальные девушки на них даже и не смотрят )))
  • А я люблю настоящих мужиков! Которые могут заработать сами, любят пожрать, выпить, повеселиться!!! А мальчишки инстаграмщики фу...
  • Объективно красив (не зря все же османы со всей Южной Европы на подбор собирали красавиц по своим гаремам несколько веков, генофонд качественный набрали), но почему так вульгарно одет? Эти золотые часы а ля наркодилер, этот чудовищный браслет! Впрочем, Шише, после Тимона, не привыкать к безвкусице.
  • эти турки могут очень громкими речами бросаться, какой нормальный мужчина будет себя так фотографировать - новый айфон, часы...
  • Симпатичный парень) счастья Аленке! А то, вон, Тимон устроился. Ей тоже пора

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633