Интернет-пользователи интересовались друг у друга, тот ли это мужчина, с которым встречается Шишкова. «Переживаю, чтобы лучший был рядом с Аленой», — написала одна из подписчиц. И тут Омид ей отвечает! «Она — моя жизнь», — сообщает нам Тахмасеби и добавляет в конце эмодзи в виде то ли невесты, то ли принцессы. Вот и подтверждение! Мы очень рады за Алену и желаем ей большого женского счастья.



