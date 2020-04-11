Знакомьтесь, это Омид Тахмасеби. На днях о нем заговорили как о новом бойфренде Алены Шишковой. Ни сама Алена, ни этот брутальный красавец не комментировали свой роман, но последний пост Омида (вернее комментарий, оставленный под фото) все сказал за себя.
11 апреля бизнесмен опубликовал на своей странице в Инстаграме селфи. Белоснежная рубашка, галстук, золотые часы, последний Айфон, идеальная щетина — не мужчина, а загляденье! Под снимком началась дискуссия.
Интернет-пользователи интересовались друг у друга, тот ли это мужчина, с которым встречается Шишкова. «Переживаю, чтобы лучший был рядом с Аленой», — написала одна из подписчиц. И тут Омид ей отвечает! «Она — моя жизнь», — сообщает нам Тахмасеби и добавляет в конце эмодзи в виде то ли невесты, то ли принцессы. Вот и подтверждение! Мы очень рады за Алену и желаем ей большого женского счастья.
11 апреля 2020 · ·
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