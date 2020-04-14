Зеленоглазая красавица-дочь Гузеевой призналась, что у нее низкая самооценка

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга не стремится стать такой же популярной, как ее мама. Недавно девушка объяснила, почему ей больше подходит обычная жизнь. 

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева с дочерью

У Ларисы Гузеевой двое детей — 28-летний сын Георгий от прошлых отношений и 20-летняя дочь Ольга, рожденная в нынешнем браке артистки с ресторатором Игорем Бухаровым. 

У девушки есть все данные для того, чтобы пойти по стопам матери. 

И действительно, Ольга привлекает внимание многочисленных фолловеров своими смелыми бьюти-экспериментами и необычными образами. Но при этом красавица не стремится стать знаменитой.

Недавно Гузеева порассуждала о том, почему наследница не идет по ее стопам. По словам Ларисы Андреевны, с детских лет Ольга не хотела блистать на сцене или киноэкране. 

«Я поняла, почему так. Для меня артисты были людьми с другой планеты, небожителями. Я мечтала и рвалась в этот мир. А для Лели великая Лариса Удовиченко, к примеру, — просто тетя Лариса», — написала звезда в своем микроблоге. 

Девушка решила ответить матери в комментариях под ее постом. Она не согласилась с объяснением родственницы. «Думаю, причина в моей низкой самооценке», — призналась Ольга. 

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Недавно дочери Ларисы Гузеевой Ольге исполнилось 20 лет
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Интернет-пользователи удивились словам девушки. «Зачем вы комплексуете? Вы ведь такая красавица!», «Наверняка вы прекрасны не только внешне, но еще и внутренне», — начали осыпать комплиментами наследницу Гузеевой.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Самооценка не низкая, вполне адекватная самооценка. Внешность у девушки не особенно привлекательная, зачем ей в актрисы идти? Жаль,что некому ей посоветовать другое, более достойное, занятие. Так и болтается без дела
  • Где красавица? Обычный симпатичный ребенок
  • Слушайте, нет, у неё в целом приятные черты лица, но здесь эффект дочерей Брюса Уиллиса, слишком вытянутое лицо, там всё теряется за огромным овалом
  • Ну, мать, теперь о доче правду-матку...
  • Люблю Л. Удовиченко, но о ней "Великая", это уж слишком.
  • Справедливости ради Леля про себя так не говорит, это Мама Лариса ее все выставляет нереальной красавицей. Не знаю зачем только, глаза то у всех есть
  • Крокодилица еще та, посмотрим кто ее там будет брать взамуж, надеюсь успеет до 40, а то потом только весла сушить по словам мамаши.
  • Красавица? По-моему с самооценкой у Лели как раз полный порядок, слава богу. Пусть будет счастлива и любима.
  • С такой маман, неудивительно, что она не хочет пойти по ее стопам и быть похожей на неё.

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