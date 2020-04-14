У Ларисы Гузеевой двое детей — 28-летний сын Георгий от прошлых отношений и 20-летняя дочь Ольга, рожденная в нынешнем браке артистки с ресторатором Игорем Бухаровым.
У девушки есть все данные для того, чтобы пойти по стопам матери.
И действительно, Ольга привлекает внимание многочисленных фолловеров своими смелыми бьюти-экспериментами и необычными образами. Но при этом красавица не стремится стать знаменитой.
Недавно Гузеева порассуждала о том, почему наследница не идет по ее стопам. По словам Ларисы Андреевны, с детских лет Ольга не хотела блистать на сцене или киноэкране.
«Я поняла, почему так. Для меня артисты были людьми с другой планеты, небожителями. Я мечтала и рвалась в этот мир. А для Лели великая Лариса Удовиченко, к примеру, — просто тетя Лариса», — написала звезда в своем микроблоге.
Девушка решила ответить матери в комментариях под ее постом. Она не согласилась с объяснением родственницы. «Думаю, причина в моей низкой самооценке», — призналась Ольга.
Интернет-пользователи удивились словам девушки. «Зачем вы комплексуете? Вы ведь такая красавица!», «Наверняка вы прекрасны не только внешне, но еще и внутренне», — начали осыпать комплиментами наследницу Гузеевой.
14 апреля 2020 · ·
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