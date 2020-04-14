Недавно Гузеева порассуждала о том, почему наследница не идет по ее стопам. По словам Ларисы Андреевны, с детских лет Ольга не хотела блистать на сцене или киноэкране.

«Я поняла, почему так. Для меня артисты были людьми с другой планеты, небожителями. Я мечтала и рвалась в этот мир. А для Лели великая Лариса Удовиченко, к примеру, — просто тетя Лариса», — написала звезда в своем микроблоге.

Девушка решила ответить матери в комментариях под ее постом. Она не согласилась с объяснением родственницы. «Думаю, причина в моей низкой самооценке», — призналась Ольга.