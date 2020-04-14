Подписчики осудили Алексу за то, что та покрасила свою собаку в фиолетовый цвет

Алекса очень любит животных. Именно поэтому подписчики не поняли, зачем девушка покрасила шерсть своей собаки.

Алекса и Вячеслав Дайчев
Алекса и Вячеслав Дайчев

В последнее время Алекса подвергается критике со стороны общественности из-за романа с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, который ради нее бросил свою беременную невесту. Однако на днях девушка дала новый повод для негатива. 

Экс-певица пригласила домой грумера, чтобы подстричь свою собаку породы Мальтезе Мию. Уже в процессе Алекса решила, что ее белоснежному питомцу не хватает цвета, и попросила специалиста поскрасить хвост и ушки Мии в фиолетовый. 

Результатом бизнесвумен осталась очень довольна. А вот подписчики ее восторга не разделили, отметив, что животное не нуждается в подобном украшательстве, и вообще это негуманно. 

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У Алексы есть собака по кличке Мия
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Не убедили фолловеров и заверения Алексы о том, что красящее средство смоется при первом купании собаки. Несколько интернет-пользователей сошлись во мнении, что животное не должно терпеть бьюти-процедуры ради того, чтобы хозяйка сделала пару красивых фото для Инстаграма. Согласны с ними?  

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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