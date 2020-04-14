В последнее время Алекса подвергается критике со стороны общественности из-за романа с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, который ради нее бросил свою беременную невесту. Однако на днях девушка дала новый повод для негатива.



Экс-певица пригласила домой грумера, чтобы подстричь свою собаку породы Мальтезе Мию. Уже в процессе Алекса решила, что ее белоснежному питомцу не хватает цвета, и попросила специалиста поскрасить хвост и ушки Мии в фиолетовый.