Считается, что у Меган Маркл не сложились отношения с родственниками Гарри отчасти из-за того, что влюбленные слишком рано поженились. Британская королевская семья не успела присмотреться к голливудской невесте и критиковала принца за спешку в таком важном вопросе.
В противовес этому королевские эксперты ставят опыт Кейт Миддлтон, которая долгих 8 лет ждала свадьбы с наследником престола.
Говорят, что несмотря на долгие отношения с Уильямом, будущая герцогиня так и не смогла подружиться с его кузинами, принцессами Евгенией и Беатрис.
А ведь в юности внучки королевы были очень дружны с принцем и проводили с ним все свободное время! Однако с появлением Кейт связь родственников ослабела.
Даже не думайте, Миддлтон не пыталась никого разругать! Просто принцессы очень ревниво к ней отнеслись.
Стоит отметить, что на это были весьма веские причины. Раньше Евгения и Беатрис были любимицами поклонников британской королевской семьи — их имена не сходили с первых страниц. Однако после того, как Кейт официально признали возлюбленной принца, все внимание моментально перешло к ней.
Также, по словам инсайдеров, принцессы очень недовольны и тем, что герцогине уделяется более значимая роль при дворе, чем им. «Они — внучки королевы, и их это оскорбляет. Поэтому к Кейт девушки относятся очень холодно. В свое время Беатрис пыталась наладить связь, но у нее не получилось полностью побороть свои чувства», — поделился аноним с изданием Express.
15 апреля 2020 · ·
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