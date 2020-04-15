Считается, что у Меган Маркл не сложились отношения с родственниками Гарри отчасти из-за того, что влюбленные слишком рано поженились. Британская королевская семья не успела присмотреться к голливудской невесте и критиковала принца за спешку в таком важном вопросе.

В противовес этому королевские эксперты ставят опыт Кейт Миддлтон, которая долгих 8 лет ждала свадьбы с наследником престола.

Говорят, что несмотря на долгие отношения с Уильямом, будущая герцогиня так и не смогла подружиться с его кузинами, принцессами Евгенией и Беатрис.