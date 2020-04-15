За что принцессы Беатрис и Евгения терпеть не могут Кейт Миддлтон

До чего же сложно быть Кейт Миддлтон! Как оказалось, у герцогини натянутые отношения не только с Меган Маркл, но и с двоюродными сестрами мужа, принцессами Евгенией и Беатрис. 

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Считается, что у Меган Маркл не сложились отношения с родственниками Гарри отчасти из-за того, что влюбленные слишком рано поженились. Британская королевская семья не успела присмотреться к голливудской невесте и критиковала принца за спешку в таком важном вопросе. 

В противовес этому королевские эксперты ставят опыт Кейт Миддлтон, которая долгих 8 лет ждала свадьбы с наследником престола. 

Говорят, что несмотря на долгие отношения с Уильямом, будущая герцогиня так и не смогла подружиться с его кузинами, принцессами Евгенией и Беатрис. 

А ведь в юности внучки королевы были очень дружны с принцем и проводили с ним все свободное время! Однако с появлением Кейт связь родственников ослабела. 

Даже не думайте, Миддлтон не пыталась никого разругать! Просто принцессы очень ревниво к ней отнеслись. 

Стоит отметить, что на это были весьма веские причины. Раньше Евгения и Беатрис были любимицами поклонников британской королевской семьи — их имена не сходили с первых страниц. Однако после того, как Кейт официально признали возлюбленной принца, все внимание моментально перешло к ней. 

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Принцессы Евгения и Беатрис недолюбливают Кейт Миддлтон
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Также, по словам инсайдеров, принцессы очень недовольны и тем, что герцогине уделяется более значимая роль при дворе, чем им. «Они — внучки королевы, и их это оскорбляет. Поэтому к Кейт девушки относятся очень холодно. В свое время Беатрис пыталась наладить связь, но у нее не получилось полностью побороть свои чувства», — поделился аноним с изданием Express. 

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • А по виду и не скажешь, что принцессы...
  • Они обе пухлые и зубы торчат... неужели прикус нельзя исправить? По сравнению с ними Кейт оч даже статная и красивая.
  • Потом, что Кейт отказывается делать реверансы эту двум принцесам. По протоколу она обязана это делать, ведь они принцессы по рождению, а она нет, даже если она жена потенциального претендента на трон. Тоже с Меган.

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