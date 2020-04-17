Не выходя из образа: что сейчас происходит с героями сериала «Элен и ребята»

Кажется, таких сериалов, как в девяностые, больше не снимают. Предлагаем предаться ностальгии по культовому ситкому «Элен и ребята» и заодно узнать, что стало с его актерами.

«Элен и ребята»
«Элен и ребята»

В начале девяностых школьники стремглав неслись домой после уроков, чтобы не пропустить очередную серию французского ситкома «Элен и ребята». Только вспомните, как мы сопереживали главным героям в их любовных перипетиях! 

Первая серия была показана в мае 1992-го на французском канале TF1, а еще через пару лет сериал добрался и до России.

В 1994 году после шести сезонов и 280 эпизодов проект решено было закрыть. Тем не менее в последующие годы выходило (и выходит по сей день!) еще немало сериалов с другими названиями, рассказывающими о дальнейшей судьбе главных героев. 

На днях стало известно, что одна из актрис ситкома Патрисия Милларде скоропостижно скончалась. Женщине было всего 63 года. Опечаленные сим фактом и погруженные в ностальгию, мы решили узнать, как сложилась судьба у самых ярких героев сериала. 

Элен Ролле, 53 года

Для 25-летней Элен Ролле сериал «Элен и ребята» стал уже третьей работой в карьере, но именно он принес ей бешеную славу и популярность. Миллионы поклонников во всем мире с интересом следили за тем, как развивался роман студентки Элен (Элен Ролле) и красавца Николя (Патрик Пьюдеба). К слову, теленовелла была создана специально под актрису — так сильно она впечатлила кинематографистов. 

Параллельно со съемками в ситкоме Элен занималась музыкой. После закрытия проекта она записала несколько успешных альбомов. Правда, из-за напряженного гастрольного графика и переутомления у артистки возникли проблемы со здоровьем, и она на долгое время пропала с радаров. 

В десятых годах Ролле вернулась и в музыку, и в кино. В 2016-м она прилетала в Москву, где выступила в «Олимпийском» на грандиозном шоу «Супердискотека 1990-х». 

Вскоре после этого французская артистка, записав еще пару песен, можно сказать, отошла от дел. При этом Ролле продолжает сниматься в сериале «Тайны любви». Это уже третий сиквел ситкома «Элен и ребята» (перед этим были «Грезы любви» и «Каникулы любви»). Сейчас снимается — на минуточку — 21 сезон. 

Личная жизнь Элен не сложилась, однако она всегда мечтала стать матерью. И в 2013-м Ролле решилась на усыновление, став мамой мальчика и девочки из Эфиопии. Сегодня детям актрисы 12 и 10 лет соответственно, и она тщательно скрывает их от общественности. 

Элен полностью сосредоточилась на воспитании детей. Соцсетей у актрисы нет, и она их принципиально не заводит, называя пустой тратой времени.

При этом Ролле уделяет большое внимание общественной деятельности, выступая против потребительства. «Я не покупаю новую одежду. Если я приобретаю какую-то вещь, то стараюсь пользоваться ей, пока она совсем не придет в негодность. Я совсем не материалистка», — делилась Элен в интервью в феврале этого года. 

Патрик Пьюдеба, 48 лет

Патрик Пьюдеба сыграл в «Элен и ребятах» роль главного сердцееда — умного и серьезного рок-музыканта Николя Вернье. По признаю Элен, они с Патриком далеко не сразу нашли общий язык. Актер нередко просыпал, халатно относился к работе и вообще всячески доставлял хлопот. К счастью, этому быстро положили конец.

Пьюдеба, в отличие от большинства коллег по ситкому, снимался во всех его продолжениях. Стоит ли говорить, что от славы и внимания поклонниц у Патрика едва не сносило крышу? «Люди буквально бросались на нас, пытались разорвать одежду...» — вспоминал актер.

В начале нулевых Патрик занялся режиссурой и продюсированием. Вскоре Пьюдеба основал свою продюсерскую компанию DayNight Productions. С экранов (по крайней мере, французских) звезда 1990-х не пропадает по сей день: он снимается в сериалах, принимает участие в телешоу. И до сих пор любим телезрительницами. 

Между тем сердце самого Патрика давно занято. Вот уже около семи лет он счастлив в гражданском браке с девушкой по имени Каролина, которая младше него на 20 лет. Детей у пары нет. 

К слову, коронавирус пара пережидает за городом, наслаждаясь солнцем, прекрасной погодой (во Франции сейчас около +25 градусов), свежим воздухом, дружескими посиделками и разговорами у камина до утра. 

Несмотря на довольно долгие и стабильные отношения, Патрику то и дело приписывают роман с Элен, в то время как сами экранные возлюбленные всякие отношения, кроме дружеских, отрицали и отрицают.

К слову, Пьюдеба и Ролле близко дружат по сей день, поздравляют друг друга с важными праздниками, часто проводят время вместе. 

...
Трудно поверить, что эти взрослые мужчины и женщины...
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Да что там — все актеры сериала поддерживают контакт, нередко встречаются. Совместные фотографии вчерашних студентов Университета Париж XIV вызывают у фанатов прилив ностальгии, слезы радости и бесконечный восторг. 

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

3
под именем
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  • Да вот раньше были сериалы. Сейчас бы без геев, лесбиянок и чернокожих не выпустили бы не один сериал.
  • С интересом смотрела этот сериал, но не весь. Актёры и сейчас очень достойно выглядят
  • Терпеть не могла Николя. А он вырос в симпатичного мужчину. Из девушек нравилась Бенедикт, она практически и не изменилась, как девочка, из мужчин - Себастьян. Что характерно, все актрисы и актеры сериала стареют натурально, никто не выглядит женщиной-кошкой, респект. PS: пока я писала этот пост, я ШЕСТЬ раз попадала курсором не рекламу средства от запоров с перебрасыванием на его страницу... редакция, ну сколько можно.

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