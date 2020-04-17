В начале девяностых школьники стремглав неслись домой после уроков, чтобы не пропустить очередную серию французского ситкома «Элен и ребята». Только вспомните, как мы сопереживали главным героям в их любовных перипетиях!

Первая серия была показана в мае 1992-го на французском канале TF1, а еще через пару лет сериал добрался и до России.

В 1994 году после шести сезонов и 280 эпизодов проект решено было закрыть. Тем не менее в последующие годы выходило (и выходит по сей день!) еще немало сериалов с другими названиями, рассказывающими о дальнейшей судьбе главных героев.