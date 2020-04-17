В начале девяностых школьники стремглав неслись домой после уроков, чтобы не пропустить очередную серию французского ситкома «Элен и ребята». Только вспомните, как мы сопереживали главным героям в их любовных перипетиях!
Первая серия была показана в мае 1992-го на французском канале TF1, а еще через пару лет сериал добрался и до России.
В 1994 году после шести сезонов и 280 эпизодов проект решено было закрыть. Тем не менее в последующие годы выходило (и выходит по сей день!) еще немало сериалов с другими названиями, рассказывающими о дальнейшей судьбе главных героев.
На днях стало известно, что одна из актрис ситкома Патрисия Милларде скоропостижно скончалась. Женщине было всего 63 года. Опечаленные сим фактом и погруженные в ностальгию, мы решили узнать, как сложилась судьба у самых ярких героев сериала.
Элен Ролле, 53 года
Для 25-летней Элен Ролле сериал «Элен и ребята» стал уже третьей работой в карьере, но именно он принес ей бешеную славу и популярность. Миллионы поклонников во всем мире с интересом следили за тем, как развивался роман студентки Элен (Элен Ролле) и красавца Николя (Патрик Пьюдеба). К слову, теленовелла была создана специально под актрису — так сильно она впечатлила кинематографистов.
Параллельно со съемками в ситкоме Элен занималась музыкой. После закрытия проекта она записала несколько успешных альбомов. Правда, из-за напряженного гастрольного графика и переутомления у артистки возникли проблемы со здоровьем, и она на долгое время пропала с радаров.
В десятых годах Ролле вернулась и в музыку, и в кино. В 2016-м она прилетала в Москву, где выступила в «Олимпийском» на грандиозном шоу «Супердискотека 1990-х».
Вскоре после этого французская артистка, записав еще пару песен, можно сказать, отошла от дел. При этом Ролле продолжает сниматься в сериале «Тайны любви». Это уже третий сиквел ситкома «Элен и ребята» (перед этим были «Грезы любви» и «Каникулы любви»). Сейчас снимается — на минуточку — 21 сезон.
Личная жизнь Элен не сложилась, однако она всегда мечтала стать матерью. И в 2013-м Ролле решилась на усыновление, став мамой мальчика и девочки из Эфиопии. Сегодня детям актрисы 12 и 10 лет соответственно, и она тщательно скрывает их от общественности.
Элен полностью сосредоточилась на воспитании детей. Соцсетей у актрисы нет, и она их принципиально не заводит, называя пустой тратой времени.
При этом Ролле уделяет большое внимание общественной деятельности, выступая против потребительства. «Я не покупаю новую одежду. Если я приобретаю какую-то вещь, то стараюсь пользоваться ей, пока она совсем не придет в негодность. Я совсем не материалистка», — делилась Элен в интервью в феврале этого года.
Патрик Пьюдеба, 48 лет
Патрик Пьюдеба сыграл в «Элен и ребятах» роль главного сердцееда — умного и серьезного рок-музыканта Николя Вернье. По признаю Элен, они с Патриком далеко не сразу нашли общий язык. Актер нередко просыпал, халатно относился к работе и вообще всячески доставлял хлопот. К счастью, этому быстро положили конец.
Пьюдеба, в отличие от большинства коллег по ситкому, снимался во всех его продолжениях. Стоит ли говорить, что от славы и внимания поклонниц у Патрика едва не сносило крышу? «Люди буквально бросались на нас, пытались разорвать одежду...» — вспоминал актер.
В начале нулевых Патрик занялся режиссурой и продюсированием. Вскоре Пьюдеба основал свою продюсерскую компанию DayNight Productions. С экранов (по крайней мере, французских) звезда 1990-х не пропадает по сей день: он снимается в сериалах, принимает участие в телешоу. И до сих пор любим телезрительницами.
Между тем сердце самого Патрика давно занято. Вот уже около семи лет он счастлив в гражданском браке с девушкой по имени Каролина, которая младше него на 20 лет. Детей у пары нет.
К слову, коронавирус пара пережидает за городом, наслаждаясь солнцем, прекрасной погодой (во Франции сейчас около +25 градусов), свежим воздухом, дружескими посиделками и разговорами у камина до утра.
Несмотря на довольно долгие и стабильные отношения, Патрику то и дело приписывают роман с Элен, в то время как сами экранные возлюбленные всякие отношения, кроме дружеских, отрицали и отрицают.
К слову, Пьюдеба и Ролле близко дружат по сей день, поздравляют друг друга с важными праздниками, часто проводят время вместе.
Да что там — все актеры сериала поддерживают контакт, нередко встречаются. Совместные фотографии вчерашних студентов Университета Париж XIV вызывают у фанатов прилив ностальгии, слезы радости и бесконечный восторг.
17 апреля 2020 · ·
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