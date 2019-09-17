Как топлес-фото принцессы Дианы отравило юность принца Уильяма

В мемуарах выдающегося британского журналиста Николаса Колриджа обнаружилась интересная подробность о принце Уильяме: он был чрезвычайно подавлен, когда были обнародованы откровенные снимки леди Ди.

Принцесса Диана с сыновьями

В 1997 году произошел неприятный инцидент: папарацци сфотографировали принцессу Диану топлес, когда та загорала на балконе в Испании. Очевидно, что фото моментально разлетелись по всему миру и принесли и самой Диане, и ее семье множество проблем.

Принцесса Диана

Председатель издательства Conde Nast Николас Колридж в своей книге The Glossy Years: Selective Memoirs вспомнил о своей встрече с принцессой Дианой на фоне этого скандала.

Принц Уильям

В тот день леди Ди рассказала журналисту, как сложно переживает это время она сама, но еще хуже — ее сыну. Оказалось, что одноклассники Уильяма, увидев фотографии его обнаженной матери, решили, что у Дианы слишком маленькая грудь.

Принц Уильям

В 1996 году, когда во всех СМИ появились фотографии обнаженной принцессы Дианы, принцу Уильяму было всего 14 лет. И без того тяжелое время для мальчика, а тут еще и скандал, в котором замешана мама. Диана рассказывала Колриджу, что принца Уильяма буквально заклевали одноклассники, что тот был очень подавлен.

Принцесса Диана

В какой-то момент своего рассказа леди Ди задала журналисту вопрос, на который попросила ответить честно. «Мои груди слишком малы, как вы думаете?» — поинтересовалась Диана.

1 2 3 4 5 В 1996 году принцессу Диану сфотографировали топлес

Автор мемуаров уверяет, что вопрос застал его врасплох и жутко смутил. Николас заверил принцессу, что у нее идеальный бюст и ей ни о чем не нужно переживать.