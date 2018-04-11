Как им удается быть такими стройными и совершенными? Этим вопросом задаемся все мы, глядя на наших сегодняшних героинь. Встречайте горячую дюжину звезд отечественного шоу-бизнеса, которые ходят по улицам и пляжам мира с гордо поднятой головой и… пятой точкой.

В преддверии летнего сезона мы все внимательнее всматриваемся в фотографии звездных плоских животов, тонких талий, подтянутых тылов и точеных ног. Ищем признаки злоупотребления фотошопом, однако нашим сегодняшним героиням такие ухищрения ни к чему.

Право на тело мечты они заработали в фитнес-залах, хотя есть среди них и счастливицы, которым выпал счастливый билет есть все что угодно и не поправляться.

Анна Кастерова, Наталья Давыдова, Николь Ковальчук, Ани Лорак — эти дивы своими фотографиями ежедневно вдохновляют армию фанаток на подвиги, будь то приобретение абонемента в спортзал, решение отказаться от лифта или спонтанный порыв выбросить шоколадку из своей корзины в супермаркете.



Мы уверены, каждая женщина должна хотя бы попробовать стать лучшей версией самой себя. Как это сделать? Учитесь у героинь нашего мотивирующего материала!

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