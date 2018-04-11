- Анна Кастерова, 33 годаПоклонники Анны Кастеровой недолго изнывали от тоски по смелым фотографиям главного секс-символа телеканала «Россия 2». Телеведущая настолько быстро пришла в форму после рождения сына Никиты, что многие начали сомневаться, а была ли вообще беременность... В рекордные сроки телеведущей удалось не только вернуть прежнюю форму, но и стать даже стройнее, чем до родов
В преддверии летнего сезона мы все внимательнее всматриваемся в фотографии звездных плоских животов, тонких талий, подтянутых тылов и точеных ног. Ищем признаки злоупотребления фотошопом, однако нашим сегодняшним героиням такие ухищрения ни к чему.
Анна Кастерова, Наталья Давыдова, Николь Ковальчук, Ани Лорак — эти дивы своими фотографиями ежедневно вдохновляют армию фанаток на подвиги, будь то приобретение абонемента в спортзал, решение отказаться от лифта или спонтанный порыв выбросить шоколадку из своей корзины в супермаркете.
Мы уверены, каждая женщина должна хотя бы попробовать стать лучшей версией самой себя. Как это сделать? Учитесь у героинь нашего мотивирующего материала!
Девочки из этой статьи скинулись на оплату статьи о себе любимых или как?видно же что половина ни о чем
Седакова да,Кастерова да,Серябкина может быть.Все остальные ни о чем. Либо перекаченные, либо пропорций нет,либо женственности.
Да все красоточки, конечно, фотошоп присутствует, но и красота тоже.