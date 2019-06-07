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Изгиб гитары: Анна Седокова опубликовала самое голое фото

В Инстаграме Анны Седоковой можно найти сотни провокационных фотографий. Певица любит и умеет демонстрировать свои пышные формы. Последний снимок звезды лишает дара речи.
Анна Седокова

Фигура Анны Седоковой не раз становилась предметом бурных обсуждений в Сети. И хоть артистка не скрывает, что имеет несовершенства, она признается, что иногда пользуется фотошопом. 

Анна Седокова
Анна Седокова

Любовь Анны к редактированию фотографий не мешает ее фанатам восхищаться звездой. Каждое откровенное фото в Инстаграме Седоковой набирает по меньшей мере сотню тысяч лайков. 

На этот раз певица, видимо, решила сорвать куш. В микроблоге Анна поделилась снимком, на котором позирует совершенно голая, прикрывшись лишь электрогитарой.
Анна Седокова
Новый пост бизнесвумен удивил интернет-пользователей 

«Вот и скажите после этого, что Седакова не бомба», «Анюта, сногсшибательная, сексуальная, удачи тебе!», «Завидую я этой гитаре», — писали восторженные фолловеры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Свое «секретное фото» артистка приурочила к сегодняшней «Премии МУЗ-ТВ». 36-летняя Седокова рассказала, что в этом году представлена в номинации «Лучшее женское видео» с клипом на песню «Шантарам». 

Анна Седокова
Анна Седокова — мать троих детей

«Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад», — написала Анна в Инстаграме. 

Правда, как вспоминает знаменитость, тогда она не получила заветную награду. «Потому что в моем животике уже была маленькая доченька, но меня туда и не приглашали», — вспоминала бизнесвумен. 

  • Анна Седокова
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    Анна Седокова известна не только своими вокальными данными, но и пышными формами
    Смотреть галерею

Среди тех, кто оценил провокационное фото и пожелал певице удачи сегодня, оказались и звездные подруги Седоковой. «Для меня ты уже победитель в этой номинации», — отзвалась Рита Дакота. «Кто если не ты!» — лаконично воскликнула Наталья Рудова.

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07 июня 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @orlovaphotographer/Instagram, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Седокова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем она это делает

  • Ах, какая фигурка... красиво нафотошопила)

  • Девушка ищет временную, высокооплачиваемую работу, как водонаева и тд подобные

  • Последнее фото. просто жуть. Заведующая столовой "У Ашотика" пошла за авансом в бухгалтерию. Где красивая Аня?Где?

  • Над фоткой с гитарой у меня реклама линз,а под рекламой подпось:имеются противопоказания ,ну и про необходимость консультации и т.д.Пролистнула так страницу,что осталась подпись эта и Седакова.Поржала🤣

  • Гость

    Ах, какая фигурка... красиво нафотошопила)

    Да как-то не очень

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