Изгиб гитары: Анна Седокова опубликовала самое голое фото

В Инстаграме Анны Седоковой можно найти сотни провокационных фотографий. Певица любит и умеет демонстрировать свои пышные формы. Последний снимок звезды лишает дара речи.

Фигура Анны Седоковой не раз становилась предметом бурных обсуждений в Сети. И хоть артистка не скрывает, что имеет несовершенства, она признается, что иногда пользуется фотошопом.

Анна Седокова

Любовь Анны к редактированию фотографий не мешает ее фанатам восхищаться звездой. Каждое откровенное фото в Инстаграме Седоковой набирает по меньшей мере сотню тысяч лайков.

На этот раз певица, видимо, решила сорвать куш. В микроблоге Анна поделилась снимком, на котором позирует совершенно голая, прикрывшись лишь электрогитарой.

Новый пост бизнесвумен удивил интернет-пользователей

«Вот и скажите после этого, что Седакова не бомба», «Анюта, сногсшибательная, сексуальная, удачи тебе!», «Завидую я этой гитаре», — писали восторженные фолловеры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Свое «секретное фото» артистка приурочила к сегодняшней «Премии МУЗ-ТВ». 36-летняя Седокова рассказала, что в этом году представлена в номинации «Лучшее женское видео» с клипом на песню «Шантарам».

Анна Седокова — мать троих детей

«Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад», — написала Анна в Инстаграме.



Правда, как вспоминает знаменитость, тогда она не получила заветную награду. «Потому что в моем животике уже была маленькая доченька, но меня туда и не приглашали», — вспоминала бизнесвумен.

1 2 3 ... 21 Анна Седокова известна не только своими вокальными данными, но и пышными формами

Среди тех, кто оценил провокационное фото и пожелал певице удачи сегодня, оказались и звездные подруги Седоковой. «Для меня ты уже победитель в этой номинации», — отзвалась Рита Дакота. «Кто если не ты!» — лаконично воскликнула Наталья Рудова.