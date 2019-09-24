Фолловеры пришли в ужас, увидев, как исхудавшая Шишкова на тонких ногах ходит на беговой дорожке

Алена Шишкова вновь обратила внимание интернет-пользователей на свое телосложение. Подписчики ужаснулись и посоветовали молодой женщине серьезно заняться своим здоровьем.

Алена Шишкова

Кажется, единственное, чем Алена Шишкова привлекает внимание фолловеров — это ее худоба. По крайней мере, большинство комментариев под последними постами модели посвящено именно ее фигуре.



На днях Алена вновь заставила говорить о себе, опубликовав видео, на котором занимается на беговой дорожке. Для разминки модель выбрала обтягивающую майку и мини-шорты, в которых ее ноги выглядели пугающе стройными. Интернет-пользователи забили тревогу, посоветовав прекратить любые занятия на тренажере. «Вам бы покушать», — писали они.



Алена часто сталкивается с критикой в Сети

Однако Шишкова, видимо устав от назойливого внимания, быстро скрыла комментарии.





Экс-возлюбленная Тимати не раз сообщала своим поклонникам, что набрать вес — целая проблема для нее. А недавно инстаграм-звезда поведала, что сталкивается с трудностями из-за веса с самого детства.