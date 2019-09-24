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Фолловеры пришли в ужас, увидев, как исхудавшая Шишкова на тонких ногах ходит на беговой дорожке

Алена Шишкова вновь обратила внимание интернет-пользователей на свое телосложение. Подписчики ужаснулись и посоветовали молодой женщине серьезно заняться своим здоровьем.
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Кажется, единственное, чем Алена Шишкова привлекает внимание фолловеров — это ее худоба. По крайней мере, большинство комментариев под последними постами модели посвящено именно ее фигуре. 

На днях Алена вновь заставила говорить о себе, опубликовав видео, на котором занимается на беговой дорожке. Для разминки модель выбрала обтягивающую майку и мини-шорты, в которых ее ноги выглядели пугающе стройными. Интернет-пользователи забили тревогу, посоветовав прекратить любые занятия на тренажере. «Вам бы покушать», — писали они. 

Алена Шишкова
Алена часто сталкивается с критикой в Сети 
Однако Шишкова, видимо устав от назойливого внимания, быстро скрыла комментарии.

Экс-возлюбленная Тимати не раз сообщала своим поклонникам, что набрать вес — целая проблема для нее. А недавно инстаграм-звезда поведала, что сталкивается с трудностями из-за веса с самого детства

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24 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @missalena.92/Instagram
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Алена Шишкова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Это уже ненормально, ноги-спички.

  • Кузнечик.

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