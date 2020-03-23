37-летняя Светлана Лобода — одна из самых привлекательных женщин отечественного шоу-бизнеса. Мама двоих дочерей безупречно выглядит в купальнике и поражает своей гибкостью и выносливостью, которые демонстрирует как в клипах, так и на сцене.
О красоте певицы говорят не только поклонники, но и знаменитости.
Ксения Собчак, например, признавалась, что фотографии Светланы в купальнике мотивируют ее заняться своей фигурой и не есть лишнего.
Впрочем, если верить бывшему концертному директору Лободы Стасу Пшеницыну, на самом деле звезда не настолько уж совершенна, как может показаться.
Мужчина раскрыл, что артистка очень стесняется своего тела и делает все, чтобы скрыть недостатки.
«Я видел ее без макияжа и без всего. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие ж***. Лобода пользуется поролоновыми накладками для объема ягодиц», — поведал Стас в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Присутствующие в студии знаменитости раскритиковали Пшеницына за подобное откровение. Однако Стас объяснил свою позицию тем, что у него очень напряженные отношения с певицей. «У нас были суды, денежные разбирательства. С артистами, с которыми я работаю, я дружу. И про их комплексы молчу... Но про нее могу сказать», — объяснил экс-директор Лободы.
23 марта 2020 · ·
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