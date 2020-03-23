37-летняя Светлана Лобода — одна из самых привлекательных женщин отечественного шоу-бизнеса. Мама двоих дочерей безупречно выглядит в купальнике и поражает своей гибкостью и выносливостью, которые демонстрирует как в клипах, так и на сцене.

О красоте певицы говорят не только поклонники, но и знаменитости.

Ксения Собчак, например, признавалась, что фотографии Светланы в купальнике мотивируют ее заняться своей фигурой и не есть лишнего.