«Самый большой ее комплекс»: обиженный экс-директор Светланы Лободы раскрыл ее секрет

Поклонники не перестают восхищаться точеной фигурой Светланы Лободы. А вот бывший работник певицы уверяет — на самом деле она выглядит совсем не так безупречно, как кажется многим из нас.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

37-летняя Светлана Лобода — одна из самых привлекательных женщин отечественного шоу-бизнеса. Мама двоих дочерей безупречно выглядит в купальнике и поражает своей гибкостью и выносливостью, которые демонстрирует как в клипах, так и на сцене. 

О красоте певицы говорят не только поклонники, но и знаменитости. 

Ксения Собчак, например, признавалась, что фотографии Светланы в купальнике мотивируют ее заняться своей фигурой и не есть лишнего. 

Светлана Лобода

Впрочем, если верить бывшему концертному директору Лободы Стасу Пшеницыну, на самом деле звезда не настолько уж совершенна, как может показаться. 

Мужчина раскрыл, что артистка очень стесняется своего тела и делает все, чтобы скрыть недостатки. 

«Я видел ее без макияжа и без всего. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие ж***. Лобода пользуется поролоновыми накладками для объема ягодиц», — поведал Стас в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. 

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Бывший концертный директор Светланы Лободы раскрыл ее секрет
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Присутствующие в студии знаменитости раскритиковали Пшеницына за подобное откровение. Однако Стас объяснил свою позицию тем, что у него очень напряженные отношения с певицей. «У нас были суды, денежные разбирательства. С артистами, с которыми я работаю, я дружу. И про их комплексы молчу... Но про нее могу сказать», — объяснил экс-директор Лободы. 

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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