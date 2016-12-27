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Если вы хотите создать необычный макияж на Новый год, подведите глиттером нижнее веко, а на верхнем нарисуйте классичскую черную стрелку. Для этого сначала подчеркните ресничный ряд жидкой подводкой. Затем начинайте рисовать стрелку с самого кончика, только не забудьте отступить небольшое расстояние от внешнего уголка глаза. Для удобства чуть-чуть натяните веко, чтобы линия была ровной. Помните: чем ближе к внутреннему уголку глаза, тем тоньше она должна быть
Изящные двойные стрелки в нескольких цветах, стрелки с эффектом омбре и глиттером, и даже пайетки и наклейки на веках — вдохновляемся самыми интересными примерами в преддверии главной ночи в году.