27.12.2016
Научиться рисовать классические «кошачьи» стрелки должна каждая уважающая себя девушка. Если же вы уже овладели этой техникой и набили руку, то пора приступать к следующему шагу — освоить необычные, графичные, двойные и даже радужные стрелки. Вдохновение и инструкции ищите в нашей фотогалерее!
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    Если вы хотите создать необычный макияж на Новый год, подведите глиттером нижнее веко, а на верхнем нарисуйте классичскую черную стрелку. Для этого сначала подчеркните ресничный ряд жидкой подводкой. Затем начинайте рисовать стрелку с самого кончика, только не забудьте отступить небольшое расстояние от внешнего уголка глаза. Для удобства чуть-чуть натяните веко, чтобы линия была ровной. Помните: чем ближе к внутреннему уголку глаза, тем тоньше она должна быть

Изящные двойные стрелки в нескольких цветах, стрелки с эффектом омбре и глиттером, и даже пайетки и наклейки на веках — вдохновляемся самыми интересными примерами в преддверии главной ночи в году.

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