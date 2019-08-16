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Со стрелками и красной помадой 17-летнюю дочь Екатерины Климовой не отличить от мамы

Все дети Екатерины Климовой сильно похожи на нее, но старшая дочь Лиза — больше всех. Недавно мы в этом убедились снова. 
Елизавета Хорошилова
Елизавета Хорошилова

Поклонники не перестают удивляться тому, как 17-летняя Елизавета Хорошилова похожа на свою знаменитую маму, 41-летнюю актрису Екатерину Климову. 

Сами родственницы любят подчеркивать свое сходство — например, с помощью одежды. 

Климова и ее дочь регулярно наряжаются в похожие наряды, а также носят одежду друг друга — ведь, ко всему прочему, у них еще и одинаковый размер

Екатерина Климова
Екатерина Климова с дочерью Лизой

На днях Екатерина выставила в свой микроблог новое фото наследницы. На нем девушка выглядит несколько иначе, чем обычно — все потому, что она довольно ярко и непривычно накрасилась. 

Для фотосессии Лиза нанесла на губы красную помаду, а глаза подчеркнула эффектными черными стрелками.

Обычно подобный макияж делает ее звездная мама. Сама же Хорошилова не любит мейкап и лишь изредка использует нюдовую декоративную косметику. 

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    На новом фото дочь Екатерины Климовой Лиза похожа на маму еще сильнее, чем обычно
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Пользователи Сети считают, что в ярком образе Лиза стала максимально похожа на Екатерину. «Ваша дочь — это будто сама вы в молодости», «Дочь — это комплимент женщине от Бога. Значит, Екатерина достойна повторения!» — прокомментировали снимок с девушкой фолловеры. 

А как вы считаете, похожа ли Елизавета Хорошилова на Екатерину Климову?

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16 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @khrsh.lv, @klimovagram/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
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Екатерина Климова

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