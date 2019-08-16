Со стрелками и красной помадой 17-летнюю дочь Екатерины Климовой не отличить от мамы

Все дети Екатерины Климовой сильно похожи на нее, но старшая дочь Лиза — больше всех. Недавно мы в этом убедились снова.

Елизавета Хорошилова

Поклонники не перестают удивляться тому, как 17-летняя Елизавета Хорошилова похожа на свою знаменитую маму, 41-летнюю актрису Екатерину Климову.

Сами родственницы любят подчеркивать свое сходство — например, с помощью одежды.

Климова и ее дочь регулярно наряжаются в похожие наряды, а также носят одежду друг друга — ведь, ко всему прочему, у них еще и одинаковый размер.

Екатерина Климова с дочерью Лизой

На днях Екатерина выставила в свой микроблог новое фото наследницы. На нем девушка выглядит несколько иначе, чем обычно — все потому, что она довольно ярко и непривычно накрасилась.



Для фотосессии Лиза нанесла на губы красную помаду, а глаза подчеркнула эффектными черными стрелками.

Обычно подобный макияж делает ее звездная мама. Сама же Хорошилова не любит мейкап и лишь изредка использует нюдовую декоративную косметику.

1 2 3 ... 8 На новом фото дочь Екатерины Климовой Лиза похожа на маму еще сильнее, чем обычно

Пользователи Сети считают, что в ярком образе Лиза стала максимально похожа на Екатерину. «Ваша дочь — это будто сама вы в молодости», «Дочь — это комплимент женщине от Бога. Значит, Екатерина достойна повторения!» — прокомментировали снимок с девушкой фолловеры.



А как вы считаете, похожа ли Елизавета Хорошилова на Екатерину Климову?