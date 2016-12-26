Чуть ли не ежедневно мы восхищаемся не только талантами знаменитостей, но и их привлекательной внешностью. Глядя на идеальные лица кумиров, многие даже решаются на пластические операции. Одни мечтают о пухлых и соблазнительных губах как у Ирины Шейк, другие — о безупречных скулах как у Анджелины Джоли. Но что будет, если объединить два и без того красивых лица в одно? Наиболее впечатляющие трансформации лиц селебрити уже на Woman.ru.

1 2 3 ... 100 Вы догадываетесь, кто изображен на этом «фотоморфе»? Подсказка: обе сексуальные брюнетки прежде всего являются многодетными матерями

Что получится, если соединить два идеальных лица в одно? Ответ на этот вопрос наверняка знает пользователь Instagram под ником Morphy Me: он уже не первый год комбинирует портреты звезд и представляет свои работы на суд общественности.

Предлагаем вам потренировать свою память и угадать, чьи снимки использовал мастер ретуши, чтобы создать «фотоморфы». 50 неожиданных комбинаций звездных лиц уже в нашей галерее!