26.12.2016
Чуть ли не ежедневно мы восхищаемся не только талантами знаменитостей, но и их привлекательной внешностью. Глядя на идеальные лица кумиров, многие даже решаются на пластические операции. Одни мечтают о пухлых и соблазнительных губах как у Ирины Шейк, другие — о безупречных скулах как у Анджелины Джоли. Но что будет, если объединить два и без того красивых лица в одно? Наиболее впечатляющие трансформации лиц селебрити уже на Woman.ru.
  • Меган Фокс и Анджелина Джоли
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    Вы догадываетесь, кто изображен на этом «фотоморфе»?

    Подсказка: обе сексуальные брюнетки прежде всего являются многодетными матерями

Что получится, если соединить два идеальных лица в одно? Ответ на этот вопрос наверняка знает пользователь Instagram под ником Morphy Me: он уже не первый год комбинирует портреты звезд и представляет свои работы на суд общественности.

Предлагаем вам потренировать свою память и угадать, чьи снимки использовал мастер ретуши, чтобы создать «фотоморфы».  50 неожиданных комбинаций звездных лиц уже в нашей галерее! 


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