«Вот, что со мной делает болезнь»: Ким Кардашьян показала честное фото без макияжа и с воспалениями на лице

Ким Кардашьян давно страдает от псориаза, но в этом году болезнь знаменитости заметно обострилась. Инстадива устала бороться с недугом и скрывать его от глаз общественности и недавно показала фото с сильными воспалениями на лице.

Ким Кардашьян

Еще много лет назад у Ким Кардашьян был диагностирован псориаз. Сначала заболевание проявлялось только на теле знаменитости, но вскоре высыпания начали появляться и на лице.

Ким, прославившейся за счет своей внешности и безупречных фото в Инстаграме, было особенно сложно справляться с недугом.

Этой зимой у Кардашьян произошло обострение псориаза. Теперь ее болезнь стала проявляться более часто и неприятно. Сначала женщина пыталась скрыть аллергические пятна с помощью множества слоев косметики, но вскоре решилась показать фолловерам, как выглядит при вспышке заболевания.

На днях Ким показала новое честное фото со множеством высыпаний на лице, а также посвятила псориазу целую статью на портале своей старшей сестры Кортни Poosh.

Звезда рассказала, что псориаз ей диагностировали еще 13 лет назад. «Псориазом страдала моя мама. Как же мне повезло: я — единственная дочь, которая унаследовала от нее это заболевание», — с грустью сообщила знаменитость.

«Несмотря на то, что я в детстве видела, как псориаз проявляется у моей мамы, я понятия не имела, как с ним бороться. У мамы он был на коже головы и на теле. Помню, она шла в солярий, чтобы попытаться облегчить свое состояние. Но со мной это средство не работает — от ультрафиолета пятна краснеют еще сильнее и начинают чесаться», — рассказывает Ким.

Во время обеих беременностей Кардашьян ее болезнь будто бы и вовсе сошла на нет. Однако сейчас ей снова стало хуже. «Высыпания появляются непредсказуемо. Чаще всего они бывают на нижней части правой ноги, и в таком случае я не пользуюсь никакими кремами и лекарствами — я просто учусь с этим жить. Иногда я скрываю это, а иногда, как сейчас, нет. На самом деле эта проблема уже не беспокоит меня», — подытожила звезда.

