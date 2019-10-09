Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Я была мордатой, веселой, заводной»: Божена Рынска переживает, что сильно изменилась после смерти мужа

Этой зимой Божена Рынска внезапно овдовела. Журналистка до сих пор не может оправиться от трагедии и осознает, что, возможно, она уже никогда не станет такой, как прежде. 
Игорь Малашенко, Божена Рынска
Игорь Малашенко и Божена Рынска

В конце февраля 64-летний политтехнолог Игорь Малашенко покончил с собой во время отдыха в Испании. Из-за этого 44-летняя Божена Рынска, с которой он заключил брак осенью прошлого года, не только осталась вдовой, но и лишилась средств к существованию

После случившегося Божена впала в депрессию и даже пережила клиническую смерть

Сейчас вдова старается вернуться к нормальной жизни и готовится к рождению их с Игорем совместной дочери, которая появится на свет благодаря современным репродуктивным технологиям. 

Божена Рынска
 

Несмотря на скорое пополнение, Рынска по-прежнему сильно страдает из-за гибели мужа. Недавно знаменитость опубликовала новый пост в микроблоге, в котором призналась, что не чувствует себя той же самой женщиной, которой она была раньше.

«Восемь лет назад я была мордатой, веселой, заводной, и мужчины сами собой в штабеля укладывались. ''Сейчас я, брат, не тот''», — написала Божена. 

Журналистка считает, что она больше никогда не будет такой привлекательной, веселой и жизнерадостной, ведь сейчас она даже улыбается с трудом. 

«Гибель Игоря расколола мою жизнь на ''до'' и ''после''. Я даже не представляю, как вернуться обратно в ''ту'' Божену», — пожаловалась фолловерам будущая мама Рынска, которая уже не раз отмечала, что теперь ей будет сложно снова выйти замуж. 

Перейти к обсуждению


09 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @bozhenarynska/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Божена Рынска, Игорь Малашенко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.