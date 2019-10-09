«Я была мордатой, веселой, заводной»: Божена Рынска переживает, что сильно изменилась после смерти мужа

Этой зимой Божена Рынска внезапно овдовела. Журналистка до сих пор не может оправиться от трагедии и осознает, что, возможно, она уже никогда не станет такой, как прежде.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

В конце февраля 64-летний политтехнолог Игорь Малашенко покончил с собой во время отдыха в Испании. Из-за этого 44-летняя Божена Рынска, с которой он заключил брак осенью прошлого года, не только осталась вдовой, но и лишилась средств к существованию.

После случившегося Божена впала в депрессию и даже пережила клиническую смерть

Сейчас вдова старается вернуться к нормальной жизни и готовится к рождению их с Игорем совместной дочери, которая появится на свет благодаря современным репродуктивным технологиям.

Несмотря на скорое пополнение, Рынска по-прежнему сильно страдает из-за гибели мужа. Недавно знаменитость опубликовала новый пост в микроблоге, в котором призналась, что не чувствует себя той же самой женщиной, которой она была раньше.

«Восемь лет назад я была мордатой, веселой, заводной, и мужчины сами собой в штабеля укладывались. ''Сейчас я, брат, не тот''», — написала Божена.

Журналистка считает, что она больше никогда не будет такой привлекательной, веселой и жизнерадостной, ведь сейчас она даже улыбается с трудом.

1 2 3 ... 10 Божена Рынска считает, что смерть супруга ее сильно изменила

«Гибель Игоря расколола мою жизнь на ''до'' и ''после''. Я даже не представляю, как вернуться обратно в ''ту'' Божену», — пожаловалась фолловерам будущая мама Рынска, которая уже не раз отмечала, что теперь ей будет сложно снова выйти замуж.