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Даже после пластической операции Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью бьюти-процедур

Дарья Пынзарь не скрывает, что в погоне за идеальным телом обращалась к пластическим хирургам. Однако даже спустя восемь месяцев после операции звезда мечтает о ровном овале лица. 
Дарья Пынзарь до и после пластической операции
Дарья Пынзарь до и после пластической операции

Еще в апреле прошлого года Дарья Пынзарь легла под нож хирурга, чтобы избавиться от второго подбородка и брылей. Однако проблема неидеального контура все еще преследует знаменитость. 

Как оказалось, 34-летняя Пынзарь обращается к косметологам, чтобы достичь желаемого эффекта. Отвечая на один из вопросов подписчиков, Дарья рассказала, что делает ультразвуковой лифтинг.

«Попробовала на себе, осталась очень довольна. Мне предлагали другую альтернативу, но я выбрала аппарат Ulthera», — поделилась инстаграм-звезда.

Ультразвуковой лифтинг — это косметологическая процедура, выступающая аналогом хирургической подтяжки лица. Благодаря ей кожа становится более плотной, уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки, а мышцы лица, шеи, зон подбородка и декольте приходят в тонус. 

Впрочем, по словам подписчиков, Дарья отлично выглядит. Фолловеры постоянно оставляют ей массу комплиментов в комментариях. 

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13 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @darya_pinzar86/Instagram
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Дарья Пынзарь

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Жрать надо меньше и не будет таких щёк, а соответственно овал лица так не деформирунтся в таком ещё молодом возрасте. Даше проще обрезать лишнее, чем сохранить то, что дала природа.

  • Гость

    Жрать надо меньше и не будет таких щёк, а соответственно овал лица так не деформирунтся в таком ещё молодом возрасте. Даше проще обрезать лишнее, чем сохранить то, что дала природа.

    Это просто строение лица такое. Деформация происходит очень быстро, к сожалению в таком возрасте хирургия может только навредить

  • Растеряла всю индивидуальность,до этого была девушка с изюминкой,а сейчас сливается с массой гламурных див

  • Не знаю, кто это, но судя по фото, как была она Буренка из Масленкино, так и осталась.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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