Даже после пластической операции Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью бьюти-процедур

Еще в апреле прошлого года Дарья Пынзарь легла под нож хирурга, чтобы избавиться от второго подбородка и брылей. Однако проблема неидеального контура все еще преследует знаменитость.
Как оказалось, 34-летняя Пынзарь обращается к косметологам, чтобы достичь желаемого эффекта. Отвечая на один из вопросов подписчиков, Дарья рассказала, что делает ультразвуковой лифтинг.
Ультразвуковой лифтинг — это косметологическая процедура, выступающая аналогом хирургической подтяжки лица. Благодаря ей кожа становится более плотной, уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки, а мышцы лица, шеи, зон подбородка и декольте приходят в тонус.
Впрочем, по словам подписчиков, Дарья отлично выглядит. Фолловеры постоянно оставляют ей массу комплиментов в комментариях.