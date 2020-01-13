Даже после пластической операции Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью бьюти-процедур

Дарья Пынзарь не скрывает, что в погоне за идеальным телом обращалась к пластическим хирургам. Однако даже спустя восемь месяцев после операции звезда мечтает о ровном овале лица.

Дарья Пынзарь до и после пластической операции

Еще в апреле прошлого года Дарья Пынзарь легла под нож хирурга, чтобы избавиться от второго подбородка и брылей. Однако проблема неидеального контура все еще преследует знаменитость.



Как оказалось, 34-летняя Пынзарь обращается к косметологам, чтобы достичь желаемого эффекта. Отвечая на один из вопросов подписчиков, Дарья рассказала, что делает ультразвуковой лифтинг.

«Попробовала на себе, осталась очень довольна. Мне предлагали другую альтернативу, но я выбрала аппарат Ulthera», — поделилась инстаграм-звезда.

Ультразвуковой лифтинг — это косметологическая процедура, выступающая аналогом хирургической подтяжки лица. Благодаря ей кожа становится более плотной, уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки, а мышцы лица, шеи, зон подбородка и декольте приходят в тонус.



1 2 3 ... 10 Дарья Пынзарь не скрывает, что обращалась к пластической хирургии

Впрочем, по словам подписчиков, Дарья отлично выглядит. Фолловеры постоянно оставляют ей массу комплиментов в комментариях.