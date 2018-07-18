Забытые секс-символы Голливуда: как сложились судьбы знаменитостей, которых когда-то боготворил весь мир

Слава и востребованность — вещи эфемерные. Селебам, которым в начале карьеры прочили блестящее будущее, кажется, что их всегда будут боготворить. Но одних только красоты и таланта недостаточно, чтобы удерживать интерес публики. В этом материале Woman.ru вспоминает знаменитостей, о которых в последнее время почти ничего не было слышно.





Старт карьеры: Какими только эпитетами не одаривали Джоша Хартнетта в нулевых: его называли и самым многообещающим актером, и самым сексуальным. Молодой человек с фирменным хитрым прищуром и улыбкой на миллион не знал, куда спрятаться от миллионов же безумно влюбленных поклонниц. Собственной армией фанаток актер обзавелся, сыграв в фильмах на военную тематику, — «Перл Харбор» и «Черный ястреб». Каждая картина с участием Джоша становилась хитом кинопроката. Критики были уверены, что Хартнетт непременно получит «Оскар», если будет продолжать в том же духе

Звезды зажигаются довольно быстро, но зачастую гаснут еще быстрее. Порой за красивым стартом следует стремительное падение, после которого снова встать на ноги кажется невыполнимой миссией. Со временем представления о красоте меняются и вчерашние секс-символы пытаются понять, что и когда сделали неправильно. Одни в неподходящий для этого момент отказываются от перспективного проекта, другие просто-напросто устают от публичной жизни и берут перерыв, после которого былую славу им уже не удается вернуть.



Именно так произошло и с одной из самых привлекательных актрис 1990-х Ларой Флинн Бойл. После участия в популярном сериале «Твин Пикс» ее провозгласили чуть ли не самой соблазнительной кинозвездой. Лара недолго наслаждалась славой: в середине нулевых ее перестали приглашать сниматься, и о ней забыли даже самые преданные фанаты.

На новые роли особенно не приходиться рассчитывать: в погоне за красотой и молодостью актриса перестаралась с пластикой и перестала быть похожей на себя прежнюю.

Случай далеко не единичный в Голливуде. Вспомните, каким красавцем в юности слыл Джош Хартнетт! Парень с очаровательными ямочками на щеках и сексуальным прищуром был мечтой миллионов девушек после того, как сыграл бравого офицера в картине «Перл Харбор». После оглушительного успеха актер стал придирчивее к выбору ролей и в конечном счете остался совсем без работы. При этом выглядит Джош до сих пор потрясающе: с трудом верится, что 21 июля он отмечает 40-летие.



Давно хотите узнать, как сложились судьбы Хартнетта и других забытых секс-символов? Тогда скорее читайте новую статью на Woman.ru.