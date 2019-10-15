«Лицо-подушка»: Николь Кидман явно переусердствовала с филлерами

Глядя на Николь Кидман, никогда не догадаешься, что она уже давно разменяла шестой десяток. Говоря о секретах молодости, актриса всегда упоминает здоровый образ жизни и отказ от загара — но у пластических хирургов на этот счет совершенно другое мнение.
Скорее всего, в таких случаях Николь прибегает к филлерам — anti-age-инъекциям, направленным на заполнение и выравнивание потерявших упругость участков кожи.
14 октября Кидман появилась на красной дорожке премии Women in Hollywood в Лос-Анджелесе. В этот вечер она получила награду как одна из самых влиятельных женщин шоу-бизнеса.
На свежих фото лицо звезды кажется значительно шире, чем буквально пару недель назад (вряд ли она так сильно поправилась за это время).
Вероятно, недавно кинодива снова посетила кабинет косметолога и пока у нее еще не спал отек от введенных филлеров. Впрочем, правы мы в своем предположении или нет, мы вряд ли узнаем — Николь всего пару раз публично признавалась, что прибегала к «уколам красоты».