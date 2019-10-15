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«Лицо-подушка»: Николь Кидман явно переусердствовала с филлерами

Николь Кидман — признанный фанат омолаживающих процедур, хотя всегда отрицает свое увлечение инъекциями. Впрочем, иногда этот факт действительно не скрыть — особенно когда лицо звезды кардинально меняется. 
Николь Кидман
Николь Кидман (сентябрь 2019-го)

Глядя на Николь Кидман, никогда не догадаешься, что она уже давно разменяла шестой десяток. Говоря о секретах молодости, актриса всегда упоминает здоровый образ жизни и отказ от загара — но у пластических хирургов на этот счет совершенно другое мнение

Иногда знаменитость как будто непохожа на саму себя, но уже в скором времени этот странный эффект исчезает. 

Скорее всего, в таких случаях Николь прибегает к филлерам — anti-age-инъекциям, направленным на заполнение и выравнивание потерявших упругость участков кожи. 

Николь Кидман
Николь Кидман (октябрь 2019-го)

14 октября Кидман появилась на красной дорожке премии Women in Hollywood в Лос-Анджелесе. В этот вечер она получила награду как одна из самых влиятельных женщин шоу-бизнеса. 

Казалось бы, нам всем стоит восхищаться победительницей и ее триумфом — но кое-что все же мешает это сделать. 

На свежих фото лицо звезды кажется значительно шире, чем буквально пару недель назад (вряд ли она так сильно поправилась за это время).

Вероятно, недавно кинодива снова посетила кабинет косметолога и пока у нее еще не спал отек от введенных филлеров. Впрочем, правы мы в своем предположении или нет, мы вряд ли узнаем — Николь всего пару раз публично признавалась, что прибегала к «уколам красоты». 

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15 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Николь Кидман

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну не хочет женщина стареть, ее право. Через 100 лет над такими лицами будут смеяться, но на сегодняшний день ничего лучше филлеров еще не придумали.

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