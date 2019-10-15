«Лицо-подушка»: Николь Кидман явно переусердствовала с филлерами

Николь Кидман — признанный фанат омолаживающих процедур, хотя всегда отрицает свое увлечение инъекциями. Впрочем, иногда этот факт действительно не скрыть — особенно когда лицо звезды кардинально меняется.

Николь Кидман (сентябрь 2019-го)

Глядя на Николь Кидман, никогда не догадаешься, что она уже давно разменяла шестой десяток. Говоря о секретах молодости, актриса всегда упоминает здоровый образ жизни и отказ от загара — но у пластических хирургов на этот счет совершенно другое мнение.

Иногда знаменитость как будто непохожа на саму себя , но уже в скором времени этот странный эффект исчезает.

Скорее всего, в таких случаях Николь прибегает к филлерам — anti-age-инъекциям, направленным на заполнение и выравнивание потерявших упругость участков кожи.

Николь Кидман (октябрь 2019-го)

14 октября Кидман появилась на красной дорожке премии Women in Hollywood в Лос-Анджелесе. В этот вечер она получила награду как одна из самых влиятельных женщин шоу-бизнеса.

Казалось бы, нам всем стоит восхищаться победительницей и ее триумфом — но кое-что все же мешает это сделать.



На свежих фото лицо звезды кажется значительно шире, чем буквально пару недель назад (вряд ли она так сильно поправилась за это время).

1 2 3 ... 10 Лицо Николь Кидман снова изменилось в размерах

Вероятно, недавно кинодива снова посетила кабинет косметолога и пока у нее еще не спал отек от введенных филлеров. Впрочем, правы мы в своем предположении или нет, мы вряд ли узнаем — Николь всего пару раз публично признавалась, что прибегала к «уколам красоты».